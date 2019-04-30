النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن مسؤولين لبنانيين تلقوا عرضاً من الإدارة الأميركية ينص على أن يستفيد لبنان بنحو 40 في المئة من ثروته النفطية في البئر رقم 9 على أن تعود نسبة الـ 60 في المئة الباقية لتصب في الحصة الإسرائيلية الأمر الذي لم يقبله الجانب اللبناني على اعتبار أن هذا البئر يعود بالكامل إلى لبنان.

ولفت إلى أن الغرب وبدعم من إسرائيل ينتهج سياسة تطبيق العزلة الدبلوماسية على لبنان.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فتح أبواباً مغلقة حيال حديثه عن ملكية مزارع شبعا، في وقت لم يسع لبنان إلى تحصين أوراقه والحصول على الوثائق اللازمة التي تثبت ملكية مزارع شبعا.

وأشارت أن إعادة موضوع ملكية مزارع شبعا هو آخر ما يتمناه "حزب الله" الذي سيحرجه الموضوع خصوصاً إزاء عدم حصوله من النظام السوري على ما يدعم مطالبه بمزارع شبعا رغم مساهمته في إنقاذ نظامه وتأمين بقائه في السلطة، في وقت يحصّن النظام نفسه بصفقات مع إسرائيل في تسليم رفات إسرائيليين.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أبدى تخوّفه من أن يكون هناك من يتعمد التأخير في إقرار الموازنة العامة لهذه السنة للتهرب من استحقاق الإصلاح المتعلّق بمكافحة الفساد واستبعد أن يصار إلى إقرار الموازنة العامة لهذه السنة قبل حزيران أو تموز المقبلين، مشيراً إلى أن الاستفادة من قروض "سيدر" ستتأخر أيضاً.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إن أمام الحكومة مهمة صعبة للتوافق على الإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى خفض عجز الموازنة. ففي مشروع الموازنة المقدم من وزير المال اقتراح برفع ضريبة الدخل على الأفراد وشركات الأشخاص التي تتخطى أرباحها 225 مليوناً. الاقتراح لا يشمل شركات الأموال. تلك معفية من أي زيادة ضريبية، تماماً كإعفائها من موجب الضريبة التصاعدية. يأتي ذلك ليُضاف إلى استمرار السلطة في تجاهل تطبيق الضريبة الموحّدة.

البناء/ الوزير السابق عدنان منصور

رأى أن تصفير صادرات النفط الإيرانية لن ينجح وسيُمنى بالفشل. وقال إن إيران لديها الوسائل العديدة، والخبرة الكافية لإفشال العقوبات في هذا المجال، كسبتها على مدى عقود وهي تتعامل مع سياسات الولايات المتحدة المستبدة حيالها، وحيال شعبها وثورتها.

ومشكلة الرئيس الأميركي ترامب تكمن في أنه لا يعرف بعد، مدى صلابة الشعب الإيراني، ولم يختبر عن قرب معدنه وعقيدته.

الديار/محمود الزيات

تناول التوتر الأمني الذي يلف مخيم عين الحلوة منذ يوم الجمعة الماضي، على أثر عملية اغتيال مُدبَّرة نُفذها إسلاميون متشددون في وضح النهار وفق اتهام وجّهته جهات أمنية فلسطينية، واستهدفت الفلسطيني محمد أبو الكل وهو أحد عناصر حركة "فتح" و"الأمن الوطني الفلسطيني"، وقال: هذا الحدث أدخل المخيم في خيارات مفتوحة، منها اللجوء إلى الخيار العسكري... ما لم تنجح المساعي والاتصالات لتسليم الجناة، وهو خيار ترى فيه أوساط قيادية فلسطينية أنه خلافي في الساحة الفلسطينية، لكنه أقل كلفة من خيار الفلتان الأمني والإبقاء على مسلسل الاغتيالات وجر المخيم بالجملة في تفجيرات، ولا طاقة للساحة اللبنانية على تحمل تداعياته على الأمن الوطني اللبناني، ولا قدرة للفلسطينيين على دفع ثمنه.

الديار/ ابتسام شديد

تناولت لقاء رئيسي حزب الكتائب وتيار المردة، سامي الجميل وسليمان فرنجية. ونقلت عن أوساط المردة والكتائب أن لقاء الصيفي هو لقاء خاص وليس بهدف تطويق أحد، وأن لا آفاق رئاسية له، لكن ما يدور في لقاءات الحزبين يظهر أن بينهما قواسم مشتركة ومصلحة للحزبين المختلفين فقط حول الاستراتيجية الدفاعية والملف الإقليمي في الالتقاء معاً، مشيرة إلى لقاءات عُقدت في جلسات مغلقة بين قيادتي الطرفين بحثت في ملفات ساخنة وهواجس مسيحية.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

أشار إلى إمكانية زيارة منسّق مؤتمر "سيدر" بيار دوكان لبيروت في وقت قريب لمتابعة ما آلت إليه الأمور على صعيد الموازنة والإصلاحات المطلوبة دولياً، وقال: هناك معلومات أيضاً عن زيارة موفدين دوليين لها صلة بالوضع السياسي في لبنان والمنطقة وخصوصاً بعد ارتفاع منسوب الإجراءات الأميركية تجاه الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ووسط تأكيدات على استقرار لبنان وأمنه، إلى الاهتمام بمسألة النازحين. ولكن أيضاً لهذه الزيارات صلة أخرى تتعلق بمؤتمر «سيدر» والإصلاحات المطلوبة.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أن جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تكشف المواقف والنوايا الحقيقية لكافة الأطراف السياسيين المشاركين في الحكومة، وعما إذا كانوا بالفعل يريدون إقرار المشروع ببنوده الإصلاحية وتخفيض نسبة العجز من خلال سلّة من الاقتراحات مع اقتراح تعديلات منطقية وموضوعية ترمي إلى تحسينه نحو الأفضل، أم أن البعض سيرفضه باقتراحات تعجيزية وملاحظات وتعديلات لا يُمكن تحقيقها ولا تتلاءم مع أسس المشروع ومكوّناته ومتطلبات المرحلة المقبلة مالياً واقتصادياً.