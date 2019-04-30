THE WASHINGTON POST

رفض ترامب التعاون مع الديمقراطيين يكثف المساعي المبذولة من أجل توجيه الاتهامات إليه

تزداد مشاعر الإحباط بين المحققين الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي بعد رفض الرئيس ترامب التعاون في مجال التحقيقات، ما دفع البعض إلى التساؤل سراً عما إذا كان يتعيّن عليهم محاولة الضغط على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإطلاق إجراءات توجيه الاتهامات إليه. ويتزايد غضب رؤساء وأعضاء اللجان الست التي تحقق مع الرئيس بسبب عدم رغبة البيت الأبيض في الامتثال والتعاون بشكل يسمح لهم بممارسة بدورهم الرقابي، وفقاً إلى عدة مسؤولين ديمقراطيين في مجلس النواب تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم وقد بدأ هذا الغضب يمتد إلى صفوف فريق بيلوسي أيضاً ، وفقاً إلى مسؤولين قياديين متعددين. وأدى تهديد المدعي العام ويليام بار بعدم حضور جلسة استماع مقررة يوم الخميس أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى تفاقم الوضع بعد أن تعهّد البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمنع بعض المسؤولين من المثول لاستجوابهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا العديد من النواب الديمقراطيين الأكثر ليبرالية إلى توجيه الاتهامات للرئيس بعد نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، إلا أن بيلوسي طلبت من المحققين الديمقراطيين تأجيل طلب توجيه الاتهامات ومواصلة تحقيقاتهم خوفاً من تداعيات مثل هذه الخطوة على انتخابات عام 2020 والانقسام السياسي الذي يمكن أن ينجم عن ذلك.

THE GUARDIAN

تكنولوجيا "هواوي" ستعرّض العلاقات الاستخباراتية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة للخطر بحسب أحد المسؤولين

حذر مسؤول أميركي من أن اقتراح المملكة المتحدة الذي تم تسريبه بتبني تقنية Huawei لشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس يهدد بالتأثير على التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، ما أثار المزيد من الانتقادات من جهة المحافظين المعارضين لهذا الاقتراح. وقال روبرت سترر، نائب مساعد وزيرة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن شركة Huawei لم تكن بائعاً موثوقاً وأن أي استخدام لتكنولوجيتها في شبكات الجيل الخامس ينطوي على مخاطرة وهو ما يتعارض مع الموقف البريطاني. وقال المسؤول إنه إذا تم اللجوء إلى خدمات "بائع غير موثوق به" من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة غربية أخرى، فسوف يتعيّن على الولايات المتحدة "إعادة تقييم قدرتها على مشاركة المعلومات والتواصل" - مما يعني أن ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية قد تكون في خطر. وكان مجلس الأمن القومي البريطاني (NSC) قد وافق الأسبوع الماضي بأغلبية ضئيلة من حيث المبدأ على السماح لشركة Huawei بتأمين تكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت، على الرغم من اعتراضات خمسة وزراء وشهور من الضغط الأميركي. القرار تم تسريبه إلى صحيفة "دايلي تيليغراف"، ما دفع إلى إجراء تحقيق مع الوزراء والمستشارين والمسؤولين الذين سيتم استجوابهم لمعرفة مصدر التسريب ما سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بإقالة المسرّب، بغض النظر عن أقدميته.

روسيا اليوم

القضاء السوداني يصادر عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

أصدرت السلطة القضائية في السودان قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك على المستوى الاتحادي والولايات. وأفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية بأن القائمة الصادرة تضمّنت أسماء مُلاك العقارات المحجوزة من أسرة الرئيس السابق عمر البشير، ونافع علي نافع، وعلي عثمان القياديين في حزب المؤتمر الوطني. ونص خطاب صادر من المسجّل العام للأراضي بتاريخ 25 أبريل الجاري على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتباراً من الأول من أبريل الجاري إلى إشعار آخر. ونشرت "الانتباهة" قائمة أبرز قادة النظام السابق الذين حُجزت عقاراتهم وهم "علي كرتي، والبشير عبد الله حسن البشير، وهند محمد حسن أحمد البشير، والعباس حسن البشير، وحسن عبد الله حسن أحمد البشير، وعلي عثمان محمد طه، وأميمة أحمد البشير، وآمنة حسن أحمد البشير، وفاطمة خالد أحمد البشير، ومحمد نافع علي نافع، والزبير أحمد الحسن، وعوض الجاز، وعبد الرحيم محمد حسين، وفيصل حسن، وأحمد بلال، وعثمان سلمان، وإبراهيم أحمد عمر، وأحمد البلال الطيب، وحسين خوجلي، والفاتح عز الدين، ومأمون حميدة، وبكري حسن صالح".