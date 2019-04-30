وكالة الأناضول

بارزاني لتشاووش أوغلو: العلاقات مع تركيا مهمة واستراتيجية

قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، إن العلاقات مع تركيا "مهمة واستراتيجية". جاء ذلك خلال لقائه في أربيل، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بحضور عدد من مسؤولي الإقليم والسفير التركي بالعراق فاتح يلدز والقنصل التركي في الإقليم هاكان كاراتشاي، والوفد المرافق للوزير، بحسب بيان لحكومة الإقليم. ووفق البيان، أعرب بارزاني عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم كل التسهيلات لأعمال واستثمارات المستثمرين الأتراك. وعبر بارزاني عن شكر شعب وحكومة الإقليم لتركيا على مساندتها ودعمها للإقليم في الفترات الصعبة. وأوضح البيان أن بارزاني وتشاووش أوغلو، بحثا توطيد وتنمية العلاقات مع تركيا، ورفع مستوى التبادل التجاري.

وكالة أنباء رويترز

أردوغان وترامب يبحثان تشكيل مجموعة عمل بشأن قضية صواريخ إس -400

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، اقتراح تركيا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة، لبحث شراء أنقرة المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وقالت "طرح رئيسنا اقتراح تأسيس مجموعة عمل فيما يتعلق بشراء منظومة إس -400 الدفاعية من روسيا الاتحادية".

وكالة أنباء شينخوا

شي يعقد محادثات مع رئيس الاتحاد السويسري

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع رئيس الاتحاد السويسري أولي مورير في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل نحو 70 عاماً، حافظت الصين وسويسرا على العلاقات الثنائية في مقدمة العلاقات الصينية الأوروبية، بحسب ما قال شي. وأكد شي أن علاقات الشراكة الاستراتيجية المبتكرة بين البلدين هي الأولى من نوعها بين الصين ودولة أجنبية، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وسويسرا احتلت موقع الصدارة بين الدول الأوروبية.