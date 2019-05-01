الجمهورية

24/4/2019

أسعار النفط إلى مستويات قياسيّة جديدة

يشير محللون وبيانات التجارة، إلى أنّ المشترين الآسيويين للنفط الخام الإيراني في وضع يؤهّلهم التغلّب على قرار الولايات المتحدة إنهاء العمل بالإعفاءات من العقوبات الأميركية. إذ برهن هؤلاء المشترون على أنّ في وسعهم الاستمرار من دونه، في الوقت الذي يمتلك فيه المنتجون في أنحاء العالم القدرة على تعويض الأسواق. وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بالتوقُف عن الشراء اعتباراً من أيار المقبل. وإلا فستُفرض عليهم عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمر العمل بها 6 أشهر، وسمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة. جاء هذا الإعلان في فترة تشهد فيها السوق تقييداً للمعروض، إذ عمدت منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا، إلى الحد من المعروض منذ شهر كانون الثاني لدعم الأسعار. وتوقّع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي انتهاء العمل بالإعفاءات إلى انخفاض الصادرات الإيرانية بواقع 900 ألف برميل يومياً .

28/4/2019

العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا تخلق سوقاً عطشى للنفط الثقيل

تأتي القيود الجديدة على الصادرات الإيرانية لتضاف إلى حظر سابق فرضته واشنطن على الخام الفنزويلي ومعوقات في الإنتاج في أنغولا، وهي منتج كبير آخر للخام الثقيل الذي تستخرج منه منتجات مكررة عالية الربحية مثل وقود الطائرات. ويقول مسؤولون أميركيون، إنّ إجمالي إمدادات النفط العالمية سيظل وفيراً رغم العقوبات، لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة في النفط الصخري الأميركي. لكن جانباً كبيراً من الإنتاج الوفير، والذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، يتركّز في الخامات الخفيفة. وقال متعاملون، إنّ الأسعار المعروضة للعديد من أصناف الخام الأنغولي، وهو بديل قريب من الخامين الإيراني والفنزويلي، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي حين يتأهّب بعض العملاء للشراء بأسعار مرتفعة، يحجم آخرون عن الشراء. والأزمة الحالية بين المشترين والبائعين ترجع في جزء منها إلى الضبابية في ما يتعلق بالقدر الذي يمكن أن يستمر فيه ضخ الخام الإيراني. ويتوقع المحللون أن تتجاهل الصين القيود، خصوصاً أنّ واشنطن قد تتردّد في معاقبة الشركات المستوردة للخام الإيراني، نظراً لكونها في الوقت نفسه مشترياً مهماً للنفط والغاز من الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

24/4/2019

الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

كشفت تقارير رسمية عن تراجع مستمر في الدخل الحقيقي للمواطنين الروس منذ العام 2014، باستثناء الربع الأخير من العام الماضي الذي ثار حوله جدل حكومي. بينما كشفت بيانات نشرها "المركزي الروسي" عن نمو ملموس على دخل كبار مسؤولين فيه، مقابل ارتفاع متدن للغاية على دخل المواطنين خلال العام الماضي. وفي تقرير جديد نشرته أخيراً، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء إنها سجلت تراجعاً حاداً على الدخل الحقيقي للمواطنين، في الربع الأوّل من عام 2019، الإعلان عن هذه المعطيات الجديدة جاء بعد انتقادات حادة وجهها وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للوكالة وإدارتها السابقة، على خلفيّة تقرير نشرته في الأيّام الأولى من العام الحالي، وفي سياق متّصل كشفت بيانات المركزي الروسي عن تفاوت كبير بين حجم دَخْل كبار المسؤولين فيه، والدخل الحقيقي للمواطن.

24/4/2019

تراجع الطبقة المتوسطة في أوروبا

شهدت دخول الطبقات الوسطى تراجعاً في مواجهة دخول الطبقات الثرية في أوروبا، خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وبهذا تتقلُّص الطبقات الوسطي الأوروبية تدريجياً، في موازاة تراجع مقلق في حركة التنمية الاقتصادية. وعلى الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تفيد منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاؤها من الدول الغنيّة، بأنّ الطبقات الوسطى طالما كانت القلب الصلب للديمقراطية والتطور الاقتصادي، تقف اليوم أمام مفترق طريق مصيري. في هذا الصدد، تقول الخبيرة الألمانية في شؤون عدم المساواة الاجتماعية الأوروبية، دوريس غروس، إنّ العولمة، ونمو ظاهرة عدم المساواة في المجتمع، من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في تقليص الطبقات الوسطى. وتضيف أنّ دخول العمّال الصينين على خط الإنتاج العالمي، من جهة، وتوُّغل الإنسان الآلي وبرمجيات الكومبيوتر، من جهة أخرى، ساهما في الحدّ من قوّة الطبقات الوسطى في الدول الغربية الغنيّة، إلى درجة فاقت توقُّعات الخبراء. وهذه ظاهرة بحد ذاتها لا يمكن رصدها بسهولة في الدول الإسكندنافيّة، إنّما بات ممكنأً استشعارها بالعين المجرّدة في الدول الأنجلوسكسونية. وفي قسم كبير من القارة الأوروبية أوشكت الطبقات الوسطى على الانضمام الى تلك التي تعيش في خط الفقر وما دونه.

25/4/2019

ماكرون يستقبل آبي ويطالبه بمراعاة حقوق المواطن الفرنسي غصن

تأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى باريس، في وقت حساس بالنسبة إلى فرنسا بالنظر إلى قضية كارلوس غصن. وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن القضاء الياباني سيوجه إلى غصن الاثنين اتهاماً جديداً بإساءة الأمانة. وقفاً للإليزيه تنسيق أولويات الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين والرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وهذا العام ستنظّم اليابان وفرنسا على التوالي قمة مجموعة العشرين في أوساكا وقمة مجموعة السبع. وتباحث ماكرون مع ضيفه في عدة ملفات تضمنت التعاون في منطقة المحيط الهادي، الشراكات الصناعية والتعاون الاقتصادي.

28/4/2019

قمة "الحزام والطريق" تحصد اتفاقات بـ64 مليار دولار

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة "مبادرة الحزام والطريق" بالصين، وذلك مع سعيه لطمأنة المتشككين بأن مشروع البنية التحتية الهائل سيركز على "تنمية مفتوحة ونظيفة وصديقة للبيئة" مع الأطراف المختلفة التي تجري "مشاورات على قدم المساواة"، مؤكداً أن مزيداً من الدول ستنضم إلى هذا المشروع الضخم لإنشاء بنى تحتية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتتهم الولايات المتحدة مبادرة "الحزام والطريق" وهي مشروع تصل قيمته إلى تريليون دولار لإقامة طرق وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول العالم وربطها بالسوق الصينية، بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص لا يمكنها تحمله... غير أن خطب شي وكذلك تغطية وسائل الإعلام الصينية الدولية للفعالية، حاولت تبديد هذه المخاوف. وأكد شي أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة التي تهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا. مشيراً إلى أن الشركات هي المحرك الأساسي لكل مشاريع "الحزم والطريق" التي ستطبق عليها كل مبادئ السوق، فيما تلعب الدول دوراً داعماً.

النفط يتذبذب بين الحزم الأميركي مع إيران ومطالبة "أوبك" بزيادة الإنتاج

بعد أن افتتحت أسواق النفط أمس على هبوط، لتواصل انخفاضاً سجلته يوم الجمعة، أوقف ارتفاعاً امتد لأسابيع، عادت الأسعار إلى التوازن أمس معوضة أغلب خسائرها، وذلك وسط ارتباك بالأسواق على خلفية إصرار الإدارة الأميركية على وقف صادرات إيران النفطية، بينما يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أوبك" لزيادة الإنتاج لتخفيف أثر العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وقال ترمب، إنه طلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تخفض أسعار النفط.

أكبر وتيرة زيادة لإنفاق المستهلكين الأميركيين في عقد

ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين بأعلى وتيرة في تسعة أعوام ونصف العام، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة في أقل زيادة سنوية له منذ 14 شهراً.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الاميركي، ارتفع 0.9 % في الوقة الذي زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات، وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية. والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من "المركزي الأميركي" عند 2%.