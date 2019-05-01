الأخبار/ هيام القصيفي

قال إن من زار دمشق في الآونة الأخيرة يدرك تماماً تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تترك آثارها السلبية على الواقع المعيشي، ومن يراقب تطوراتها السياسية والعسكرية، يعرف أنّ سوريا اليوم رغم هدوء المعارك في شكلها الواسع والعريض، وانسحاب عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية" لا تعيش على إيقاع مستقبل موعود بالازدهار القريب. وأوضحت أنّ لبنان كان يأمل أن يؤدي تحسُّن وضع سوريا إلى استعادة لبعض من نشاطه الاقتصادي. لكن العكس حصل، فلا الإعمار الموعود حطّ رحاله في سوريا، ولا الشركات الغربية والعربية اندفعت في مغامرة اقتصادية، ما دامت واشنطن دخلت في مرحلة التحذير الجدي لدول أوروبا من مغبّة المسارعة إلى ضخّ استثمارات في سوريا.

البناء/ العميـد المتقاعد أمين محمد حطيـط

رأى أنّه لا يمكن بعد ما يناهز الـ 20 عاماً أن نعود إلى فتح ملف هوية مزارع شبعا، ومناقشة مسألة السيادة الوطنية عليها. فالأمر أصلاً حُسم منذ العام 2000، وكان موقف الأمين العام للأمم المتحدة قاطعاً في هذا الشأن، وعبّر عنه في تقريره المؤرخ في 22/5/2000 والمرفوع إلى مجلس الأمن. فالموقف كان واضحاً بما ذكره في الفقرة 16 من التقرير.

وإنّ إنكار لبنانية مزارع شبعا أمر لا علاقة له مطلقاً بالمسائل الحقوقية والسيادية والعقارية، وإنّ موقف هذا السياسي(إشارة إلى وليد جنبلاط) لا يقدّم ولا يؤخّر في مسألة الموقف اللبناني الرسمي من القضية، إذ لن يَجد لبنانياً وطنياً واحداً يصغي إليه، لكنّ خطورة الموقف تتمثل في تماهي هذا الإنكار مع ما تخطط له أميركا وإسرائيل ضدّ لبنان.

اللواء/ العميد المتقاعد نزار عبد القادر

أشار إلى عودة الحملة التي بدأت في أواسط تسعينيات القرن الماضي مع وزير المال أنذاك فؤاد السنيورة، والتي طالبت بتخفيض رواتب العسكريين وملحقاتها مع تركيز خاص على رواتب المتقاعدين. وقال: ألآن جاء مشروع الموازنة الذي تقدّم به وزير المال علي حسن خليل خالياً من أي رؤية مالية واقتصادية، متجاهلاً الموارد الأساسية لخزينة الدولة ومركزاً على اقتطاع ما أمكنه من الرواتب بما فيها رواتب العسكريين والمتقاعدين.

الشرق / خليل الخوري

دعا الاتحاد العمالي العام، إلى الغاء الإضراب المقرّر في الأيام المتبقية من هذا الأسبوع، معتبراً أنّ ليس له ما يبرره، لأنّ الوضع المالي والاقتصادي اللبناني بات في خطر، حسب توصيف مدقّق حسابات مؤتمر سيدر الفرنسي الاقتصادي.

النهار/ روزانا بو منصف

نفت مصادر عن مصادر ديبلوماسية قولها، أن الضغوط التي تمارسها بعض الدول الكبرى على دول خليجية من أجل تقديم المساعدات للبنان باءت حتى ألآن بالفشل، نظراً لشكوى هذه الدول وخشيتها أن تذهب المساعدات هباءً. ولفتت إلى أنّ الإنطباع عند الدول العربية، بأن هناك نفوذاً أكبر لحزب الله على القرار السياسي في لبنان، لم يمنع الولايات المتحدة من الانخراط في مساعدة الجيش اللبناني.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادره قولها، إنّ وضع لبنان الاقتصادي يُنذر بمخاطر كبيرة لكن لا خوف عليه من السقوط، لأنّه كان وما يزال حاجه عربية وخليجيّة وتحديداً سعودية على وجه الخصوص، كما أن لبنان حاجة أوروبية، وأنّ أي إنهيار في الوضع اللبناني سيجعل من النازحين نهراً يتوقّف في اتجاه أوروبا.

الجمهورية/ جورج سولاج

تَساءَل عن استهداف الجيش؟ وقال: إنّ لبنان لا يقوم إلاّ على ركيزتين أساسيّتين، هما القطاع المالي والجيش، القطاع المالي يهتز ويترنّح، ولم يبقى إلاّ الجيش، وإذا راح الجيش راح البلد.