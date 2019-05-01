روسيا اليوم

حزب نداء تونس يجمّد عضوية نجل الرئيس ويحيله على لجنة النظام

أعلن المكتب السياسي لحركة نداء تونس في بيان، عن تجميد نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب. وأكد حزب نداء تونس خلال اجتماع المكتب السياسي، "أنه وعملاً بتوصيات اللجنة المركزية المنعقدة يوم الأحد الماضي بولاية نابل وبعد تكرار أساليب التشويش والعمل على ضرب وحدة الحزب. وقال الحزب إنه وبالرجوع للفصلين 67 و68 من النظام الداخلي للحركة، تقرر تجميد عضوية حافظ قائد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب". وأضاف أن قرار تجميد حافظ قائد السبسي جاء على خلفية ارتكابه مخالفات تتمثل في "الإضرار بسمعة ومصالح الحزب، والخروج عن مبادئه، والقيام بأعمال تضر الحزب، والإخلال بقاعدة الانضباط، والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته، والامتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب، بالضافة إلى عدم الالتزام بقرارات الحزب".

روسيا اليوم

السيسي للمصريين: "أنتم جبرتم خاطري"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المصريين اليوم يجدون أنفسهم أقوى عزماً وأشد تصميماً للمضي معاً نحو المستقبل بخطوات واثقة مستقرة في ظل مؤسسات وطنية راسخة. وأضاف السيسي خلال احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الثلاثاء، أنه منذ أيام قد صنع المصريون ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، في إشارة إلى المشاركة في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، معتبراً أن العالم انبهر بخروج الملايين من المصريين من كل الفئات لممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات. وأشار إلى أن "المصريين حريصون على استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية والإنجازات، وتجديد العهد على أنهم سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنيل من مصر".