الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية خلال حفل غرس الشجرة المليون في بعبدا: ما لم تكن العوالم الانسانية والنباتية والحيوانية متكاملة تكون الحياة غير متوازنة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "العوالم الإنسانية والحيوانية والنباتية إن لم تكن متكاملة تكون الحياة غير متوازنة"، مشدداً على "ضرورة المحافظة على هذا الثالوث وحمايته". ووصف حفل غرس "الشجرة المليون"، الذي أقيم في القصر الجمهوري ببعبدا، بأنه "بمثابة عيد للشجرة في لبنان"، مشدداً على "ضرورة التفكير لا بزرع الاشجار فحسب، بل بسبل بقائها وريها وحمايتها"، معتبرا أن "القطع الغوغائي للأشجار أمر غير مسموح به". من جهته، أوضح وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس أن "احتفال هو محطة على طريق برنامج زراعة الأربعين مليون شجرة الذي اطلقته الوزارة، ويهدف إلى زيادة الغطاء الحرجي من 13% إلى 20% على 70000 هكتار من الأراضي العامة"، لافتاً إلى أن "الوزارة تقوم بدورها في إطار تطبيق قانون الغابات ومكافحة آفات شجرة الصنوبر".

وكالة الأناضول

الاتحاد الإفريقي: مهمتنا مساعدة السودانيين في حلول يصنعونها

قال الاتحاد الإفريقي، إن مهمته تتمثل في مساعدة السودان للوصول إلى حلول يصنعها المواطنون بأنفسهم . جاء ذلك خلال لقاء المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ليباد، بالقصر الرئاسي بالخرطوم. وبحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول، تناول اللقاء، خطوات التفاوض بين المجلس العسكري، وممثلي قوى "الحرية والتغيير" والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية. وأعلن المجلس العسكري، طبقاً للبيان، الالتزام بمواصلة الحوار والتواصل مع الجميع للوصول إلى توافق شامل.

وكالة فرنس برس

غوايدو يدعو لمواصلة التظاهرات الأربعاء

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في رسالة مصوّرة، أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الأربعاء، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه. وقال غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في (عملية الحرية) غداً، في الأول من أيار، سنواصل في كل فنزويلا، سنكون في الشارع".

وكالة أنباء شينخوا

شي يعقد محادثات مع رئيس لاوس لتعزيز العلاقات

عقد شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وهو أيضا الرئيس الصيني، محادثات مع رئيس لاوس بونهانغ فوراشيت، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي في لاوس. واتفق الزعيمان على المضي قدماً في بذل الجهود من أجل بناء مصير مشترك بين الدولتين، والعمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية للدخول في عصر جديد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الجزائري المؤقت: الوطن يبنيه الجميع ولا تصفية حسابات

وجه الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، كلمة للشعب دعا فيها إلى التفاهم وإشراك كل القوى، لإيجاد الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية لمطالبه المشروعة. وصرح بن صالح قائلاً "هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر يستوجب من الجميع أن يكونوا على موعد مع التاريخ، فلنضع خلافاتنا جانباً ونُصوب جهودنا إلى ما يوحد إراداتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا التي جاءت ثمرة تضحيات أجيال بكاملها"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.