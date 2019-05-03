الجمهورية 30/4/2019

توخل يدين سلوك نيمار

دان الألماني توماس توخل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سلوك لاعب الفريق البرازيلي نيمار تجاه أحد مشجّعي رين، بعد خسارة فريقه نهائي مسابقة كأس فرنسا بركلات الترجيح السبت.

سواريز يغيب حتى نهاية الموسم

أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني دنيس سواريز أنه سيغيب عن فريقه أرسنال، خامس الدوري الإنكليزي، حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ.

رويس يغيب عن مباراتي الحسم

تلقى فريق بوروسيا دورتموند الذي يتنافس بقوة مع حامل اللقب بايرن ميونيخ للتتويج في الدوري الألماني هذا الموسم، ضربة مؤلمة بإيقاف قائده ماركو رويس لمباراتين من أصل 3 تتبقى له قبل نهاية الموسم.