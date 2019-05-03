TL

محلياً الجهد الحكومي منصب على مناقشة مشروع الموازنة العامة وسط إضراب لليوم الثاني في مؤسسات القطاع العام والاتحاد العمالي وقد يشمل قريباً القطاع الخاص أيضاً إذا أتت الموازنة في غير صالح المواطنين.

وفيما شدد رئيس مجلس الوزراء على الإصلاحات، أكد حاكم مصرف لبنان من القصر الجمهوري على استقرار سعر صرف الليرة مشيراً إلى فتح الباب مجدداً أمام القروض السكنية.

المنار

وعلى طريق الموازنة اللبنانية ونقاشها كان نصح السيد نصر الله الجميع بعدم الذهاب إلى المطاحنة والسجالات، والنقاش على طاولة مجلس الوزراء بما يزيد التوتير وينعكس سلباً على الواقع العام..

أما للمصارف فكانت دعوة من السيد نصر الله بضرورة تحمل المسؤولية والمبادرة لتخفيض الفائدة عن الدين العام، وهذا اقل واجب وطني وأخلاقي كما قال..

nbn

مجلس الوزراء على حاله من الاستنفار اليومي على أمل إنجاز مشروع موازنة العام 2019 قبل إطلالة أسبوع جديد إذا أمكن.

ما يساعد في تحويل هذا الأمل إلى واقع، هو الجدية والتصميم اللذان يطبعان المناقشات بعيداً من السجالات والمماحكات التي ركب موجتها البعض في الأيام الأخيرة.

هذا الواقع الجدي عكسه وزير المال بقوله قبيل الجلسة الحكومية الثالثة إن اليوم هو يوم آخر بعدما انتهت مسألة المزايدات والتشويش على الموازنة.

mtv

مجلس الوزراء انعقد في ظل إضراب المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، لكن الجديد الذي يعول عليه إيجاباً أن نوافذ مجلس الوزراء وتحديداً شباك وزير المالية، كان مفتوحاً أمام الاتحاد العمالي العام، الذي التقى الوزير علي حسن خليل بمعية وزير العمل كميل بو سليمان وبمسعى منه، وقد تلقى العمال تطمينات بأن الضرائب ستكون عادلة ولن تصب ذوي الدخلين المتوسط والمتدني.

NTV

انعقدت الجلسة هادئة بتقشف في الكلام لكن التوتر والاعتراض لم يكونا من العسكريين هذه المرة بل جاءا من صوب مصرف لبنان ونقابة موظفيه، التي أعلنت في سابقة من نوعها الإضراب التحذيري يومين متتاليين رفضاً للمس بالرواتب والتقديمات، وللهجمة المستغربة التي يتعرض لها البنك المركزي. والصوت الثالث بعد العسكر والمصرف، جاء من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس التي حذرت من اتخاذ تدابير مالية مرتجلة.

المستقبل

جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام الحالي مستمرة، وغداً تعقد الجلسة الرابعة في السراي الكبير بعد إنجاز دراسة خمس وعشرين مادة من مواد الموازنة، ابرزها إلغاء الإعفاءات الجمركية لسيارات النواب.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وخلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العربي 2019 المنعقد في بيروت، بمشاركة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال: وضعنا في لبنان رؤية متكاملة للنمو، وفرص العمل، ولدينا إصرار على القيام بالإصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في النهاية في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب.

OTV

بهدوء، تسلك الموازنة طريقها نحو الإقرار، غير آبهة بالضجيج الذي يواكبها خارج الجدران الأربعة، التي يبحث بينها في التفاصيل، على أمل أن يكون مشروع القانون الذي سيحال على المجلس النيابي إصلاحياً بالفعل، من دون أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق اللبنانيين.

LBC

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قلب الطاولة على رؤوس الجميع... التف على ما يطرح من معالجات ومقترحات... استبق خطوات مجلس الوزراء، ولاحقاً مجلس النواب... قالها بالفم الملآن إن على المصارف أن تتحمل مسؤوليتها وإلا على الحكومة ومجلس النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم...

وقال: "السؤال للمصارف: إذا أنتم لم تتعاونوا في الوضع القائم ماذا ستفعلون إذا حصل الانهيار؟ "حتى رؤوس الأموال ما رح ترجعلكن"... احسبوها بما يخدم مصالحكم وأنتم يجب أن تبادروا للمشاركة بالحل في خصوص خدمة الدين وإننا سنخفض الفائدة وهذا أقل الواجب الوطني والأخلاقي والمصلحي.

بعد هذا الكلام العالي السقف، الكرة في ملعب رئيس الحكومة ووزير المال وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، فهل سيردون على هذا الكلام الذي لامس حد التحذير؟ والأهم من كل ذلك، كيف ستتلقف الدول المعنية بمقررات "سيدر" هذا الموقف؟

الميادين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أنه "قد يتم عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​فنلندا​ يوم الاثنين المقبل".

يذكر أن لافروف وبومبيو أجريا أمس الأربعاء اتصالًا هاتفياً بحثا فيه الوضع في ​فنزويلا​، أعلن خلاله لافروف أن "تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء ​العراقي السابق ​حيدر العبادي​ أن "الإدارات الأميركية بشكل عام لديها توجه للحفاظ على العراق متحداً لمحاربة تنظيم ​الدولة الإسلامية​، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا؟"

العربية

لفت مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، على أنّ "في يأسه لإخفاء الحقيقة، أوقف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ تشغيل محطات الإذاعة المجتمعية، وحظر الوصول إلى ​الإنترنت​".