لبنان الحر

شدّد مقرّر ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​، على "وجوب اعتماد مقاربة علميّة ومدروسة في التعاطي مع ملف مخصّصات وتعويضات النواب سواء الحاليّين أو السابقين وتقاضي بعضهم راتبين".

صوت لبنان

أكّد حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ أنّ "​الليرة اللبنانية​ مستقرّة وستبقى مستقرّة، و​المصرف المركزي​ سوف يدعم قروضاً سكنية وللقطاعات الإنتاجية".

radio orient

بحث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في السراي الحكومي آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة العربية وتركزت على سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.

اذاعة النور

عقد اجتماع في ​وزارة المالية​ ضم وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير العمل كميل أبو سليمان ورئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ حيث تم البحث في ​الموازنة​ والتخفيضات المقترحة.

صوت المدى

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال إرسلان​ ووزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ وعرض معهم شؤون النازحين والأوضاع العامة.