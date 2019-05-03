النهار/ رضوان عقيل

كتب عن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال عدم لبنانية مزارع شبعا، مشيراً إلى أن لجنبلاط مكانة خاصة عند الثنائي الشيعي الذي يعرف حقيقة أهمية موقع جنبلاط في الحياة السياسية في لبنان. ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: لا تتعبوا أنفسكم لن أتقاتل أنا وجنبلاط. ولفت إلى أن موقف الرئيس بري لا يعني أنه يؤيد صديقه اللدود حول مزارع شبعا.

اللواء/ رلى موفق

توقعت أن تبقى العلاقة بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط و"حزب الله" متأرجحة وتشير في طرق متعرجة، مشيرة إلى الجهد الذي يجري العمل به من "حليف الطرفين" يتركز على إعادة ضبط مسارها مجدداً لأن المرحلة المقبلة مفتوحة على كثير من الصعاب.

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول مواقف وزير الدفاع الياس بو صعب خلال جولته على الحدود الجنوبية وتأكيده موقف الدفاع عن لبنان وأن إسرائيل مرتدعة أمام لبنان، ولهذا السبب لن تندلع الحرب، وقال: برز في تصريح بو صعب، كلام غريب عن الأذن الإسرائيلية، وتحديداً ما يتعلق بالشدة والحزم والثقة بالقدرة الذاتية والندية، والحرص على إفهام العدو أن لبنان قادر على الإيذاء بالمثل، إذا قررت الاعتداء عليه. وأشار إلى مقابلة أجرتها الإذاعة العبرية مع ضابط احتياط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي يُدعى كوبي ميروم وشغل في قيادة المنطقة الشمالية مسؤوليات عدة وهو أحد أهم الباحثين والخبراء في معهد هرتسيليا بصفته خبيراً في المنطقة الشمالية وتهديداتها. وحيث يسأله محاوره: أريد أن أسأل عن تصريح وزير الدفاع اللبناني وهو يريد إن يقول لنا عملياً: لتجلس إسرائيل صامتة، فنحن من يسيطر على الوضع. يجيب الضابط الإسرائيلي: وزير الدفاع اللبناني لم يخطئ. للأسف، خلال السنوات الأخيرة، ونتيجة للقدرات الهائلة التي باتت في حوزة حزب الله، أي قرابة ما يصل إلى 150 ألف صاروخ، فالردع متبادل بيننا وبينهم، وهو ما حال دون هجمات إسرائيلية في لبنان.

اللواء/ رلى موفق

قالت إن العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط و"حزب الله" ستبقى متأرجحة وتسير في طرق متعرّجة، لكن الجهد الذي يجري العمل به من "حليف الطرفين" الرئيس نبيه بري يتركز على إعادة ضبط مسارها مجدداً. المسلمة التي ينطلق منها رئيس مجلس النواب أن علاقته بـ "البيت الجنبلاطي" هي علاقة صلبة ومتينة، وأنه وإن كان محرجاً بـ "قنبلة" جنبلاط التي رماها في وجه "حزب الله" باعتباره مزارع شبعا غير لبنانية، فإنه سيتلقى شظاياها بصدره، ويعمل على ترميم الأضرار بين كل من "حليفيه اللدودين" ولو احتاج ذلك إلى وقت قليل أو كثير.

الديار/ هيام عيد

قالت إن عنوان التقشّف الذي رفعته الحكومة وتعمل على تطبيقه من خلال إجراءات تحمل طابعاً عشوائياً، قد يؤدي إلى نتائج معاكسة لكل الأهداف الموضوعة على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي، من المبالغة في إجراءات ضبط النفقات، لأنها ستؤدي، وفي المدى القريب وليس البعيد، إلى زيادة العجز، لا سيما إذا استمر واقع الفساد والهدر على ما هو عليه إلى اليوم، وذلك، على الرغم من الكلام السياسي عن محاربة الفساد ووقف الهدر.

الشرق/ سناء كجك

تناولت مواقف وزير الدفاع الياس بوصعب حول تعويضات العسكريين والمحافظة على كرامة الجيش، وأنه من غير المقبول أن يتحمّل الجيش مسؤولية الوضع الاقتصادي فبفضله الاقتصاد والبلد بخير. وقالت: هذا الكلام الذي صرّح به وزير الدفاع خلال اعتصام العسكريين المتقاعدين أثلج القلوب وهدأ النفوس، إنه الوزير الوطني الذي نفتخر به وبإنجازاته وبطيبته، فهو القريب إلى القلوب منذ أن كان وزيراً للتربية، وها هو اليوم أقرب إلى قلوب العسكريين الذين ما زالوا في المؤسسة العسكرية أو المتقاعدين… بلدنا بحاجة إلى وزير شفاف، صادق، صريح، وهذه الصفات يتميّز بها وزير الدفاع الذي كان خط «الدفاع» الأول عن حقوق كل عسكري… هذا الجيش الذي يقدّم التضحيات وما زال يفتدي الوطن، واجه الإرهاب وتصدّى للعدو الإسرائيلي وبإمكانياته المتواضعة، ولكن إرادته إرادة كبيرة وعقيدته الوطنية راسخة للتضحية من أجل شعبه…