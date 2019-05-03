THE NEW YOURK TIMES

إطلاق سراح امرأة مُدانَّة بقتل شقيق كيم جونغ أون غير الشقيق

أطلقت السلطات الماليزية، سراح فتاة فيتنامية متهمة بقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون. وقالت قناة "سي أن أن"، اليوم الجمعة، بالإشارة إلى محامي الفيتنامية المتهمة، أن موكلته ستعود إلى بلادها في الساعات القليلة القادمة​​​.

وكان قد حكم على الفيتنامية بالسجن لأكثر من 3 سنوات ولكن جرى تخفيف الحكم لاحقاً، إذ يسمح القانون الماليزي بتخفيف ثلث مدة العقوبة فقط.

وأسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل المتعمد عن هونغ في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى. وتم إطلاق سراح المتهمة الثانية الإندونيسية، ستي عائشة (26 عاما)، التي أسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل الموجهة لها، أثناء جلسة المحكمة في آذار الماضي، وعادت إلى وطنها.

the Jerusalem post

الجهاد الإسلامي: سنضرب المدن الإسرائيلية الكبيرة إذا استهدف الجيش الإسرائيلي قادته

هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بقصف أكبر المدن الإسرائيلية في حال إقدام تل أبيب على استهداف المقاومة الفلسطينية أو تنفيذ اغتيالات منظمة لعناصرها.

وتوعد النخالة، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، إسرائيل بالرد على مثل هذه التصرفات "بغض النظر عن أي تفاهمات أبرمت أو ستبرم"، مضيفاً أنه في هذه الحالة "لن يكون أمام المقاومة أي خطوط حمراء".

وحمّل الأمين العام للجهاد الإسلامي تل أبيب المسؤولية عن التباطؤ في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تأخذ في عين الاعتبار جهود الوساطة المصرية إلا بقدر ما تحققه من مصالحها.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية غارات ليلية جديدة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الغارات أمس رداً على إطلاق بالونات حارقة عبر حدود غزة من الجانب الفلسطيني.

روسيا اليوم

قائد الجيش الإيراني يدعو قوات بلاده كافة إلى التأهب للحرب

دعا القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، جميع القوات المسلحة في إيران إلى التأهب للحرب والاستعداد لأي هجوم ليلي. وقال موسوي، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال الاجتماع الـ12 لقادة الوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية التابعة للجيش: "على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب".

وأضاف موسوي قائلاً إن "تهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك، لا بد من أن تحافظ القوة البرية على جاهزيتها، علما بأنها محور كل العمليات".

ووجه موسوي دعوة إلى جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب والاستعداد والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن حث المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، قوات بلاده على عرض قدراتها العسكرية أمام "العدو".

وقال خامنئي: "العدو لا يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب. لكن ينبغي على الشعب الإيراني أن يستعرض قدراته الحربية".

وتشدد إيران لهجتها العسكرية في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط قاسية من قبل الولايات المتحدة التي فرض عقوبات قوية على الجمهورية الإيرانية، بينها عقوبات في قطاع النفط، متهمة طهران بأنها أكبر قوة دولية تدعم الإرهاب وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.