الوكالة الوطنية للإعلام

الجراح مثل الحريري في لقاء لليونسكو في يوم حرية الصحافة: المضللون كثر ووحدتنا الداخلية الضمان الأبقى للحفاظ على السلم الأهلي والحرية

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بيروت بالشراكة مع وزارة الإعلام، وبالتعاون مع كل من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومؤسسة Justicia للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة إعلام للسلام (ماب)، لقاء لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الثالث من أيار من كل عام، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي مثله وزير الإعلام جمال الجراح.

وحمل المؤتمر عنوان "الإعلام والديمقراطية - الصحافة والانتخابات في أوقات التضليل الإعلامي"، وحضره المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، مدير مكتب اليونسكو في بيروت حمد الهمامي، النائب جورج عقيص، نقيب المحررين جوزف القصيفي، مديرة "الوكالة الوطنية للإعلام" لور سليمان وعدد من السفراء، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة في لبنان ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين والناشطين الاجتماعيين.

وقال الجراح في كلمته: "إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو تحرص في مثل هذا اليوم، جرياً على عادتها ككل سنة، منذ اعتماد إعلان ويندهوك عام 1991، على تذكيرنا بالمبادئ التي ترعى حرية الصحافة، وهي مبادئ يسعى لبنان إلى تطبيقها، نصاً وروحاً، من خلال الممارسة التلقائية لمفهوم الحرية، خصوصاً أن الدستور اللبناني كفل في مادته الثالثة عشرة "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات".

وكالة الأناضول

قطر تؤكد استضافة جولة محادثات جديدة بين أميركا وطالبان

أكدت قطر أنها استضافت الأربعاء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان الخميس اطلعت عليه الأناضول إن "هذه الجولة أتت استكمالاً لجولتي المحادثات السابقتين في الدوحة، اللتين استهدفتا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".

والأربعاء أعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد استئنافها المحادثات مع الجانب الأميركي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وأوضحت الخارجية القطرية أن "الجانبين ناقشا الاتفاقية الإطارية التي تم وضعها خلال الجولتين السابقتين، المتضمنة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وضمان عدم استخدام أرض أفغانستان ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".

وأشارت إلى أن الدوحة اعتبرت جولة الأربعاء تطوراً مهماً في محادثات السلام في أفغانستان، معربة عن أملها في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعاً بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وكالة أنباء رويترز

لافروف: موسكو لم تطلب من مادورو عدم مغادرة فنزويلا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف رفض تأكيدات المسؤولين الأميركيين بأن موسكو حثت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عدم مغادرة البلاد على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك ووصفها بأنها غير صحيحة.

ونقلت الوكالة كذلك عن لافروف قوله إنه لا يمكن التوفيق بين موقفي روسيا والولايات المتحدة حيال فنزويلا لكنهما اتفقا على مواصلة المحادثات.

وكالة فرنس برس

الإمارات تقول إن "الأولوية" في ليبيا هي "مواجهة الإرهاب"

أعلنت الإمارات أن "الأولوية" في ليبيا هي "مواجهة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "الميلشيات المتطرفة" تواصل سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تويتر باللغة الإنكليزية أن "الأولوية في ليبيا هي مواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها".

وأضاف "اتفاق أبوظبي أعطى الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بينما تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي".

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر توصل في الإمارات في شباط/فبراير الماضي إلى اتفاق من أجل "إنهاء المرحلة الانتقالية" في ليبيا "من خلال انتخابات عامة".

لكن أطلق المشير حفتر في الرابع من نيسان/إبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن: لافروف وبومبيو قد يلتقيان في 6 مايو في فنلندا لبحث الوضع في فنزويلا

صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأميركية، بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مايو/أيار في إطار الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا.

وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأميركي هذه الإمكانية".

زاخاروفا: تصريحات بومبيو حول مادورو تشبه إشاعات هروب الأسد من سوريا.

وأضاف: "أعتقد أن فنزويلا ستكون جزءاً من الحوار… ستكون لديهم الفرصة للقاء وبحث كل القضايا التي يريدون بحثها".

يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.