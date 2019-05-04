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تقفل نهاية الأسبوع على مواضيع عدة نورد أبرزها:

وصول مناقشات الموازنة إلى الواردات

توقيع اتفاقات تعاون لبنانية-مصرية

تعهد وزير الخارجية الإسباني بإثارة قضية النازحين السوريين في لبنان أوروبياً

المنار

على وقع معادلات الأمين العام لحزب الله، فهم العدو رسالة السيد حسن نصر الله جيداً، فاختنق قادته الأمنيون والسياسيون بصمتهم، وتحدّث إعلاميّوه باختصار لأنّ الرسالة لا تحتاج إلى شرح كثير، فالتاريخ طويل، وما ذاقه جنود العدو وضباطه في لبنان خير دليل على ما يتوعد به السيد نصر الله، إن قرر الصهاينة دخول الأراضي اللبنانية.

nbn

بورصة النقاش وصلت إلى البند 42 من مواد الموازنة، وتم الإعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين أو ما .R8 يعرف بـ وزير المال علي حسن خليل أعلن بعد الجلسة، ألاّ أحد يفكّر بحرمان التقديمات للعسكريين وموظفي القطاع العام من طبابة ومدارس، لأن هذا الأمر حق لا يمكن المساس به وهو ليس منة من أحد.

وفي حال صحت التوقعات وتم ثبوت إمكانية إنتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل وإحالتها إلى مجلس النواب، فمن المرتقب إقرارها في أوائل حزيران المقبل.

mtv

على وقع الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات، يستمر مجلس الوزراء في دراسة مشروع الموازنة. الجلسة الرابعة اتّسمت بالهدوء النسبي ولم تسجّل فيها نقاشات كلامية عنيفة، طبعاً لم يخلو الأمر من مناوشات حادّة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخطى السقف المطلوب والمعقول، ما سمح بالتطرق إلى البنود التي أقرت، إنّ الوزراء انتقلوا من دراسة الموازنة في ذاتها إلى البحث في كيفية تحويلها إلى وسيلة تحفيز للدورة الاقتصادية ككل.

NTV

جلسة الموازنة ناقشت رفع فوائد الأرباح على المصارف من سبعة إلى عشرة في المئة، فيما حسم وزير المال أنّ لا أحد يفكّر في حرمان العسكريين التقديمات من طبابة ومساعدات مدرسية ولا في حرمان سواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، لكنّ الوزير خليل أعلن من صيدا، أنّ على المصارف والقطاع المالي المساهمة في تحمل العبء.

المستقبل

إستمر النقاش في الجلسة التي إنعقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أجواء بنّاءة، ووسط مناقشات إتّسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان. بعيداً عن الموازنة، جولة لوزير الخارجية الإسباني في لبنان حيث تمّ البحث بالعلاقات اللبنانية الأوروبية، وبما يتعلّق بقضية النزوح السوري فيما أنهى رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي محادثاته في بيروت.

OTV

في شكلها الجهادي، نجحت في تحرير غالبية الأرض، وفي دفع خطر الإرهاب بعيدا عن الوطن...

في شكلها النضالي، تمكّنت من استعادة الحرية والسيادة والاستقلال...

في شكلها الاقتصادي، الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامن عشر من آذار الماضي، ستعمل على إعادة تحريك العجلة نحو الازدهار....

كلمة واحدة تختصر كل المطلوب في بلدنا اليوم. إنها "المقاومة". مقاومة من أجل لبنان والحقيقة، ولو كره الكارهون.

LBC

ففي معلومات خاصة بالـLBCI أن هناك محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال

مصادر خبيرة في الشؤون المالية والقوانين الدولية، تحذّر من هذه الخطوة لما تحمله من انعكاسات سلبية، وتشرح هذه المصادر مخاوفها فتقول: إنّ من أهم توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استقلالية المصارف المركزية عن السلطة التنفيذية، فوزير المال ليس هو الذي يضع السياسة النقدية، وبالتالي لا يصح أن يكون وصياً على من يضع هذه السياسة.

الميادين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي اليوم، ان بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية.

الجزيرة

اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تقوم بجولة قصيرة في منطقة الساحل، امام طلاب جامعة واغادوغو، اليوم، "ضرورة ان تتبنى اوروبا موقفا مشتركا حيال الأزمة الليبية" التي سهلت بروز مجموعات كتطرفة مسلحة في منطقة الساحل.

العربية

أعلن أكثر من 40 من نائبا في مجلس النواب الليبي المنتخب، ومقره في طبرق في شرق البلاد، من العاصمة الليبية الخميس رفضهم العملية العسكرية التي تشنها قوات اللواء خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس.