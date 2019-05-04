لبنان الحر

حلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ضيفة شرف في جلسة خاصة لمناسبة مرور ثلاثين عاماً على مشاركة المرأة في الروتاري، في إطار المؤتمر الروتاري السادس للمنطقة 2452، الذي يعقد في فندق الحبتور - سن الفيل بعنوان: "الشباب مستقبلنا"، بحضور ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد جورج منصور، رئيس الروتاري الدولي باري راسن ممثلا بالامين العام للروتاري جون هويكو، محافظ المنطقة الروتارية 2452 ميشال جزار، المدير في الروتاري الدولي ينكا بابا لولا، المدير المسمى في الروتاري الدولي بيتر كالي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 عبد الحميد الآوا، محافظ المنطقة 9010 ميلود الاعبد، رؤساء أندية الروتاري ورؤساء جمعيات وعدد كبير من الروتاريين.

صوت لبنان

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أسفه "لأن الاتحاد الاوروبي لا يتخذ موقفًا مشجعاً بالنسبة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، على الرغم من ان اسباب العودة متوافرة بعد استتباب الامن والاستقرار في معظم الاراضي السورية واعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في السراي الحكومي، وزير الخارجية الاسباني جوزيف بوريلي فونتيليس على راس وفد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري.

وجرى عرض للمستجدات وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان واسبانيا والمهمات التي تقوم بها كتيبة بلاده ضمن اطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

اذاعة النور

اعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال حفل تكليف 175 فتاة أقامته جمعية "النور" للتربية والتعليم، "اننا في لبنان قدمنا نموذجا في كيفية العمل السياسي البناء والهادف، ولذا عندما طرحت خطة الكهرباء في مجلس الوزراء لم ندل بآرائنا في وسائل الإعلام لنباري أحدا، بل ناقشنا في داخل مجلس الوزراء وساعدنا في تقديم المقترحات التي أخرجت خطة الكهرباء إلى القرار، والآن في دراسة الموازنة لم نقم باستعراضات إعلامية ولا حاولنا أن نسجل علامات على أطراف أخرى موجودة في البلد، لأننا نؤمن أن الإنقاذ في الوضع الإقتصادي والمالي يتطلب تعاون جميع الأطراف في داخل مجلس الوزراء من خلال نقاش هادئ وبناء، لتتم الإقتراحات المؤاتية".

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره الاسباني جوزيب بوريلي فونتيليس على رأس وفد. وبعد المحادثات، عقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله باسيل بالقول: "هنأت الوزير فونتيليس على إتمام العملية الإنتخابية في اسبانيا، وهي ثالث عملية خلال أربع سنوات، ما يدل على الديمقراطية المتجددة، وقد أظهرت النتائج بعض المناعة لدى المجتمع الإسباني في مواجهة التطرف والوقوع في فخ اليمين المتطرف الذي لاقى رواجا في اوروبا بسبب موجات النزوح التي كنا نبهنا منها سابقا. ولكن تشير الدلائل إلى ان اسبانيا مثل اي بلد، مهما اكتسب من مناعة، يمكن ان يكون معرضا لتطرف مضاد عندما يحصل التطرف الذي نرى منه في منطقتنا، وهو التطرف التكفيري والارهابي".