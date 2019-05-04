أعتبر غاريد كوشنير مستشار البيت الأبيض أن "خطة السلام" (صفقة القرن) ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن ثم إطار كما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل، وما سنطرحه إطار عمل واقعي قابل للتنفيذ، وصدرت سلسلة تصريحات فلسطينية ترفض الإملاء الفوقي، وإعتبرت قرارات الولايات المتحدة باطلة.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بنيران اطلقت من غزة، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على موقع عسكري لحماس في القطاع رداً على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار قرب السياج الفاصل جنوب القطاع، وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي إن إصابة عسكري متوسطة وأن مجندة أصيبت بجروح طفيفة.

أصيب عشرات الفلسطينين في مواجهات مع قوات الإحتلال خلال نشاطات الجمعة ضمن مسيرات العودة، وأفادت تقارير طبية أنه لا يقل عن أربعين فلسطيني أصيبوا بجروح كما أعتقلت قوات الإحتلال 15 فلسطينياً وناشاً أجنبياً من الضفة الغربية.