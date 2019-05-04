"الجمهورية" تعرّض المحافظون الحاكمون في بريطانيا والعماليّون المعارضون لخسائر أمس، في الانتخابات المحلية، خصوصاً بسبب الإحباط السائد في أوساط الناخبين من الجمود الذي يواجه ملف بريكست.

"الجمهورية" اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أنّ الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليست وشيكة، لكنّه لم يستبعد وقوع حوادث غير متوّقعة بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى اشتباك عسكري. ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، أمس عن ظريف مواقف أدلى بها خلال زيارته إلى نيويورك قبل أيام حيث أوضح التوترات المحتملة المتعلقة بإبحار السفن من الخليج عبر مضيق هرمز.

"الجمهورية" يتوجّه البابا فرنسيس غداً، إلى بلغاريا ثم إلى شمال مقدونيا البلدين الصغيرين الفقيرين في الكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية، وتأتي زيارته تشجيعاً لـ 44 ألف كاثوليكي بلغاري.

"الشرق الأوسط" قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ بلاده لا تنأى بنفسها عن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، باتفاقها مع روسيا على شراء منظومة "أس-400" للدفاع الصاروخي، مشيراً إلى أنّ اقتناء هذه المنظومة كان ضرورة لبلاده بسبب عدم استجابة حلفائها في الناتو لتزويدها باحتياجاتها.