"الجمهورية" استهدف قصف سوري وروسي عنيف لليوم الرابع على التوالي، مناطق عدّة في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوري، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً عل الأقل.

"الجمهورية" اتّهمت روسيا الولايات المتحدة، بالسعي لضمان وجودها في سوريا عبر الاستفادة من التشكيلات الكرديّة الانفصالية، معتبرة أنّ محاولتها تنظيم ملتقى للعشائر السورية تهدف لتقويض منصّة أستانا.

"الشرق الأوسط" أعلنت موسكو أنّ القاعدة العسكرية الروسية في حميميم قرب اللاذقية، تعرّضت لهجوم جديد أوّل من أمس انطلق من منطقة في محافظة حماة.

"الشرق الأوسط" صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنّ الولايات المتحدة تظهر بعض المرونة في شأن المنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها في شمال سوريا.

"النهار" أظهر اجتماع جينيف، الذي دام أقلّ من ساعة، بين المعبوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وممثلي مجموعة الدول الغربية – العربية المصغرة، أنّ مساعي تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنبثقة من مؤتمر سوتشي لا تزال أمام حائط مسدود، وأنّ النقاش لا يزال متوقفاً عند معضلة الأسماء الستة ضمن لائحة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية.

"النهار" قالت أوساط معارضة مقرّبة من موسكو، أنّ التصعيد الأخير في شمال سوريا قد يكون ناتجاً من تفاهم حصل بين الجانبين التركي والروسي خلال الاجتماعات في مدينة نور سلطان عاصمة قازاقسيتان، والتي تهدف إلى التضييق على جبهة النصرة، من أجل دفعها إلى الموافقة على تسيير الدوريات الروسية – التركية المشتركة في محيط إدلب.

"النهار" تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الحادية عشرة على التوالي، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط الماضي.

"الجمهورية" أكّد رئيس الوزراء العراقي عامل عبدالله المهدي أمس، أنّ خطر داعش لا يزال قائماً، مضيفاً أنّ خطاب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في فيديو مصوّر الاثنين الماضي أكّد استمرار الخطر.

"الجمهورية" وقّعت فرنسا والعراق خارطة طريق استراتيجية تتضمّن جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية، كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس، خلال استقباله رئيس وزراء العراق في قصر الإليزيه.

"الجمهورية" ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في بيان أمس، أنّ الطائرات الفرنسية ستواصل المشاركة في عمليات التحالف لدعم القوات العراقية، كما سيواصل المدرّبون الفرنسيون تدريب الجنود العراقيين.

"الشرق الأوسط" يواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إرسال التعزيزات إلى محيط العاصمة الليبية طرابلس لحسم معركتها، فيما أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أنّها ستطلُب المساعدة من حليفتها تركيا لوقف تقدّم الجيش.

"الشرق الأوسط" قتل فلسطينيين أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، وآخران في غارة جويّة شنّها الطيران الجوي الإسرائيلي على موقع لكتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزّة.