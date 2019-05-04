النهار/ رضوان عقيل

عرض لاستغراب الرئيس نبيه لبعض المطالب وعدم استعداد أكثر من قطاع للقبول بخسارة أي أرقام مالية، مستغرباً أيضاً كيف أنّ خبرات بعض الموظفين تفوق إمكانات نابوليون بونابرت وما قدّمه إلى الأمّة الفرنسية. وأشار إلى أنّ الرئيس نبيه بري يرفع الصوت أمام زواره وعلى مسمع موظفين كبار في الدولة، بأنّه أمام الحكومة ومختلف الأفرقاء فرصة سانحة للحفاظ على البلد وإلاّ فإنّ البلد يتّجه نحو الغرق، مضيفاً احذروا إنّ البلد وصل إلى الخط الأحمر.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أنّ هناك حرصاً من الدول التي تهتم بلبنان على عدم حصول انهيار اقتصادي فيه، معتبرة أنّ الرهان على حلول للأزمة التي تعصف بالواقع الاقتصادي يرجّح أن يكون في غير محلّه، كما أنّ أرقام الموازنة لا تشجّع على تفاؤل إنقاذي.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت أنّه في مقابل الاستقرار الأمني، تشهد الساحة الداخلية انفجاراً للمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لكنّ مرجعاً أمنياً أكّد أنه لا يمكن أن يغضّ النظر عن توقيت هذا الانفجار، والغاية منه في الوقت الراهن، نظراً إلى تداعياته على التهدئة السياسية والأمنية. وأشارت إلى أهمية لملمة الوضع الداخلي، خشية تفاقمه، لأن ثمة إشارات غير مطمئنة، توحي وكأن هناك رغبة في تجييش الشارع وزيادة الضغط فيه.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أنّ التطورات التي ستشهدها المنطقة من اليوم مع سريان عقوبة منع تصدير النفط الإيراني، ستكون المؤشر على ما سيكون عليه مستقبل الأوضاع في لبنان والمنطقة في قابل الأيام.

الجمهورية/ أسعد بشارة

اعتبر أنّ موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال إعلانه عدم لبنانية مزارع شبعا، يهدف إلى فصل لبنان عن أزمة المنطقة تجنّباً لما يمكن أن يحصل من تطورات. كما أنّ موقفه لا يعني خروجه من التسوية التي أدّت إلى انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري.

الديار/ أيمن عبدالله

نقل عن مصادر وزارية انه ليس صحيحاً أنّ وضع لبنان المالي صعب، فالليرة مستقرة، ولكن الاقتصاد هو الذي يعاني بسبب غياب الاموال الاستثمارية، مشيرة إلى أن أكثر ما يؤذي لبنان هو الإشاعات، هناك بعض الاشارات أو المعطيات التي تؤكد ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ازدهار، أهمها كما تكشفها المصادر الوزارية هي: ان كل ما مر به لبنان لم يؤثّر على استقرار الليرة ومُواجهة أي ضغط مُحتمل في المُستقبل عليها، واقرار الموازنة، لما لذلك من أهمية على الصعيد المحلي، بما يتعلق بعمل الوزارات، وعلى الصعيد الدولي، الاهتمام الأوروبي بلبنان ووضعه الاقتصادي، وأن الأيام المقبلة بعد اقرار الموازنة ستحمل الخير السياحي للبنان، متوقعة أن يكون الصيف سياحياً بامتياز.

اللواء/ أحمد الغز

قال أنّ لبنان شهد في الأيام الماضية محاولات لبلورة شارع وخطاب وطني بعد انكشاف عمق ازمة مكونات الطبقة السياسية الطائفية مع اللبنانيين وعجزهم عن استخدام التعبئة الطائفية والمذهبية، لان الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والمؤسساتية اصبحت أزمات وطنية عابرة للطوائف، فالفقر وطني والبطالة وطنية والتلوث وطني والكهرباء وطنية، في حين ان الفساد طائفي والهدر طائفي والتسيب الأمني طائفي وتعطيل الدولة طائفي، وكل زعماء الطوائف هذه الايام يخافون من اي عملية كشف حساب مع ابناء طوائفهم الذين ادركوا بان الهوية الطائفية مانعة للمواطنية والدولة المدنية.

الشرق / عوني الكعكي

أشار إلى وجود ثلاثة مسؤولين أجانب يزورون لبنان في وقت واحد (رئيس الوزراء المصري، ورئيس مجلس النواب البرازيلي ووزير الخارجية الاسباني)، وقال: عساه الدليل على أنّ هذا البلد لا يزال يحتفظ بحد من الحظوة والإحترام عند الآخرين أكثر مما يحظى من ذلك في الداخل من أهله بالذات، ونأمل أن تكون هذه الصحوة التي نعيشها مع حكومة "إلى العمل" بداية إنطلاقة جديدة في مسار الوعي لتدارك وإنقاذ ما يمكن تداركه وإنقاذه قبل فوات الأوان! فيا ليت الجميع عندنا يبحثون عما يجدي في تحقيق مصلحة الوطن بدلاً من الإمعان فيه تشويهاً وتجريحاً من خلال هذه الهمروجات المتواصلة تحت تسمية الفساد وأخواتها ومشتقاتها.