روسيا اليوم

بوتين وترامب يجريان اتصالاً هاتفياً دام أكثر من ساعة

أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً استمر قرابة ساعة ونصف، بحسب ما أعلنه الكرملين والبيت الأبيض. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تفاصيل المكالمة بين الرئيسين ستنشر لاحقاً. وفي وقت سابق، كشفت الناطقة باسم الإدارة الأمريكية، سارة ساندرز، أن الرئيسين بحثا ملف كوريا الشمالية والأزمة في فنزويلا، وكذلك توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. وأضافت ساندرز أن الطرفين تطرقا أيضاً، وبصورة مقتضبة، إلى تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن "الزعيمين كانا يعرفان أنه لم يكن هناك أي تآمر".

روسيا اليوم

عبد المهدي يحذر في باريس من عودة "داعش" إلى العراق مذكرا بخطاب البغدادي

حذّر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من العاصمة الفرنسية باريس، من أي "انحراف" في محاربة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن خلايا نائمة كثيرة للتنظيم لا تزال تعمل في العراق. وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "حاربنا داعش مع فرنسا وتم القضاء على التنظيم على الأرض، لكنه لا يزال موجوداً ويسعى للعودة بكافة الطرق، وخطاب البغدادي الأخير يشير لذلك.. نستبق الأعمال الإرهابية عبر أعمالنا الاستخباراتية لتفكيك خلايا نائمة، وإحباط عمليات يحاول تنظيم داعش عبرها استعادة موقعه السابق". وثمن عبد المهدي دور الجانب الفرنسي في إنشاء المركز الثقافي الفرنسي في الموصل ومساهمة الجانب الفرنسي في ترميم الآثار العراقية المدمرة.