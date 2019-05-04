الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون التقى فونتييس: نتطلّع لتغيير في الموقف الأوروبي لجهة تسهيل عودة النازحين لئلا نجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن أسفه "لأنّ الاتحاد الأوروبي لا يتّخذ موقفاً مشجعاً بالنسبة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، على الرغم من أنّ أسباب العودة متوافرة بعد استتباب الأمن والاستقرار في معظم الأراضي السورية، وإعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين". وأبلغ الرئيس عون وزير الخارجية الإسباني وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزف بوريل فونتييس، خلال استقباله في قصر بعبدا، أنّ "لبنان أمّن حتى ألآن العودة لـ 194 ألف نازح سوري من أراضيه ولم ترد معلومات عن تعرضّهم لأي مضايقات، وهذا ما أكّدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "لبنان يتطلّع إلى تغيير في الموقف الأوروبي لتسهل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الأوضاع كافة في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان: الحالمون بـ"ربيع تركي" واهمون

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحالمين بحدوث "ربيع تركي" واهمون، وأنّ تركيا "أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها". جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال حفل توزيع الجوائز، ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي"، وأضاف الرئيس التركي، أنّ "البعض لا يزالون يحنّون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك". ولفت إلى أن الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة، مُدِينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها. وتطرق أردوغان، إلى تهديدات تتعرض لها تركيا، قائلا: "نقول للذين لا يحترمون الاحتياجات الدفاعية لبلادنا، والذين يظنّون بأنهم سيحشروننا في الزاوية عبر تهديدات بفرض عقوبات، إنّ تركيا ليست الشرق الأوسط ولا البلقان ولا أمريكا الجنوبية".

وكالة فرنس برس

كوشنر: خطة السلام ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل وستتجنب ذكر حلّ الدولتين

أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، أنّ خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل، ولن تأتي على ذكر حلّ الدولتين، على الرّغم من أنّ هذا الحلّ كان على مدى سنوات عديدة محور الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء النزاع العربي-الإسرائيلي. وكان ترامب، أوكل قبل عامين إلى صهره، الذي يتمتّع بنفوذ واسع مهمّة صياغة "الاتفاق النهائي" لحلّ النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقبل أسبوعين أعلن كوشنر أنّه سيكشف النقاب عن هذه الخطة بعد انتهاء شهر رمضان مطلع حزيران المقبل.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تحث المجتمع الدولي على الالتزام بسلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

حث مبعوث صيني المجتمع الدولي على الالتزام بسلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وصرّح جي تشاو يو، المستشار المكلف بشؤون نزع السلاح بالبعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2020 بشأن نزع الأسلحة النووية الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأنه "يتعين على المجتمع الدولي" العمل على الحفاظ وتعزيز سلطة المعاهدة وعالميتها وفعاليتها". وشدد المبعوث على أن البيئة الأمنية الدولية تشهد "مجموعة معقّدة من التغيرات العميقة"، مع تعرض النظام الدولي الحالي لضبط التسلح وعدم الانتشار "لضغط شديد". وأضاف المبعوث أن الصين "ترى أنه في ظل الظروف الحالية، من المُهّم أكثر من أي وقت مضى التأكيد على الدور المُواتي، الذي يمكن أن يلعبه التقدم المطرد في نزع السلاح النووي في تحسين البيئة الأمنية الدولية، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لجميع البلدان أن تؤيّد معاً التعدُّدية وتُعارض وتنبذ عقلية الحرب الباردة".