الشرق الأوسط

27/4/2019

علماء الفيزياء يرصدون غاز"زينون" عمره 18 تريليار سنة

رصد باحثون من أكثر من دولة في مخبأ على عمق تحت كتلة جران ساسو الإيطالية، أغرب عملية فيزيائية تم رصدها حتى الآن على الإطلاق، ألا وهي عملية تحلل غاز زينون 124 المشع. وحسب الباحثين فإنهم وجدوا أن عمر النصف لهذا النظير المشع يبلغ 18 تريليار سنة، أي رقم 18 بجانبه 21 صفراً، وأكثر من تريليون مرة أطول من عمر الكون. كان الباحثون يستخدمون الكاشف زينون 1T أصلاً في البحث عن مادة مظلمة مبهمة، مادة غير معروفة، يمكن رصد تأثير جاذبيتها، ولكن هذه المادة ليس لها تأثير تبادلي مع الضوء، مما يجعلها غير مرئية. يأمل الباحثون من خلال استخدام كشف زينون 1T في التمكن من إثبات وجود جزيئات من المادة المعتمة بشكل مباشر، لذلك ثبتوا صهريجاً به 1.3 طن من غاز الزينون النقي السائل، على عمق 1400 متر تحت جبال جران ساسو وسط إيطاليا، محاولين رؤية ومضات ضوئية يمكن أن تكون ناشئة عن أي تأثير تبادلي محتمل للمادة المظلمة مع الغاز.

27/4/2019

علماء ألمان يبتكرون تقنية تجعل أعضاء الجسم شفافة

تمكن باحثون في ألمانيا من جعل أعضاء جسم الإنسان شفافة، باستخدام تقنية جديدة قد تمهد الطريق إلى طبع أجزاء ثلاثية الأبعاد من الجسم، مثل الكلى من أجل عمليات زرع الأعضاء. وطور فريق العلماء بجامعة لودفيج في ميونيخ تقنية تستخدم مذيباً لجعل أعضاء مثل المخ والكلى شفافة. بعد ذلك يجري مسح العضو بالليزر في مجهر يسمح للباحثين برصد تفاصيله بالكامل بما ذلك الأوعية الدموية وكل خلية يحتويها موضع بعينه. وأوضحت وكالة "رويترز" أن هذا المسح يتيح للباحثين أن يطبعوا هيكلاً خارجياً للعضو، ثم يضعون خلايا جذعية في آلة الطبع ثلاثي الأبعاد، تكون بمنزلة "الحبر" ثم تحقن في المكان الصحيح وتصنع عضواً قادراً على أداء وظائفه.

27/4/2019

بصيلات الشعر تقدم حلاً لإصلاح خلايا عصبية تالفة

نجح فريق بحثي أميركي بجامعة ماريلاند، في تحديد مجموعة فرعية من خلايا الجذعية في بصيلات الشعر، لديها القدرة على تجديد الطبقة العازلة التي تعزل الخلايا العصبية "ميالين"، بما يقدم اتجاهاً جديداً لإيجاد خيارات علاجية لبعض أمراض التنكس العصبي. وكان الفريق البحثي الذي يقوده د.هورنيك قد حدد في السابق مجموعة مختلفة من الخلايا الجذعية ببصيلات الشعر، والمسؤولة عن إنشاء الخلايا الصباغية، وفي الدراسة الحالية، في دورية "Plos Genetics"، أظهروا أنه يمكن تحديد مجموعتين من الخلايا الجذعية الصباغية التي يمكن أن تتحول إلى خلايا دبقية عصبية وتساعد على تجديد أغشية الميالين.

1/5/2019

مواقع التواصل الاجتماعي منطقة مجهولة لكبار السن

تفيد دراسة أجراها مركز أبحاث بيتكوم ريسيرش للسوق والاستشارات التجارية، أن نحو 98 في المائة من الأشخاص الذين يبلغون من 14 الى 29 عاماً، نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. أما نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا الـ 65 عاماً هو 65 في المائة، أما الذين يستخدمون خاصية الرسائل النصية أو الرسائل الفورية، فتبلغ نسبتهم 70 في المائة. اذاً ما الذي يمنع كبار السن من الانغماس في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر؟ الكثير من كبار السن قلقون ويتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون من أداء الأمر، علاوة على ذلك لا يرى الكثير منهم ثمة أهمية لهذه المواقع. غير أن الخبراء يشيرون إلى الكثير من الفوائد التي تعود على الكبار من مواقع الانترنت بشكل عام ومن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

3/5/2019

العسل... تأثيرات متعددة مضادة للميكروبات

هنالك أكثر من 300 نوع من العسل الطبيعي في العالم. وأحد الجوانب المثيرة للاهتمام العلمي، هو تأثيرات العسل المقاومة للميكروبات، وتأثيراته على تفاعلات جهاز مناعة الجسم.

الخصائص الصحية للعسل:

تدني كمية الماء فيه؛ حيث يُعدّ اللون والرائحة والنكهة من الخصائص الحسية الرئيسية للعسل، ويلعب التحليل الفيزيائي الكيميائي لمحتوى الرطوبة وحموضة العسل دوراً مهماً في تحديد الخاصية المميزة للعسل، والتقييم النهائي لجودته.

التركيز العالي للسكريات؛ حيث تشكل السكريات نحو 80 في المائة من وزن هذا المنتج. ويعمل هذا التركيز العالي من السكريات على صناعة بيئة ذات ضغط أسموزي عالٍ، الأمر الذي يزيل ويقضي على الكائنات الحية الدقيقة، ويمنع تكاثرها، وخصوصاً البكتيريا. وللتوضيح فإن الضغط الأسموزي هو شيىء يتعلق بنسبة وجود مواد معيّنة في مزيج ما، وإذا كان الضغط الأسموزي مرتفعاً في هذا المزيج، فإنه يجذب الماء كي يدخل إليه. وعند إحاطة البكتيريا بالعسل سيخرج الماء من داخل البكتيريا لا محالة إلى مزيج العسل المحيط بها، وبالتالي يعتري البكتيريا جفاف شديد يؤدي إلى موتها وعدم إعطاء الفرصة للتكاثر.

مادة أوكسيديز الغلوكوز، وهي عبارة عن إنزيم مؤكسد، أي يعمل على تحفيز أكسدة الغلوكوز، كي ينتج لنا حمض الغلوكونيك.