TL

يهل رمضان المبارك هذا العام، واستهلالية صيامه غداً، وفق ما أعلنت الرياض قبل قليل على وقع أزمات تبدو مستعصية يعيشها العالم الإسلامي أو يتأثر بها من المغرب إلى إندونيسيا.

فرمضان فلسطين يهل هذا العام على شلال الدماء الذي توعد به نتنياهو أهل غزة، وهو نفذ وعيده ضد القطاع المعزول، غداة فوزه في الداخل الإسرائيلي وبعدما استراح في المحيط العربي.

المنار

استشهدت فلسطينية مع جنينها وابنتها صبا ابنة السنة والشهرين بنيران الحقد الصهيونية، لكن لم ولن تموت القضية، فهي ما زالت في صباها، وإن طال زمن الاحتلال. ولادة رجال يليقون بالنزال في زمن عقم عربي لم يوهن عزيمتهم واقع ميداني أن العدو من أمامهم والبحر من ورائهم.

الصواريخ لم تهدأ عن استهداف المستوطنات لتصل اليوم إلى بئر السبع، وتوقف محطة القطارات مع تأكيد غرفة العمليات المشتركة أنها جاهزة لرفع سقف الرد ومداه.

nbn

تطور سياسي محلي بقوة الحدث استجد بعد ظهر اليوم، وخطف الأضواء التي كانت مسلطة على الوقائع الجارية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة. هذا التطور تمثل في لقاء بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة واتسم بالصراحة والوضوح، حيث تم الاتفاق على أن تستكمل النقاشات بروح إيجابية وصولاً إلى ما يطمح إليه كل الأطراف.

mtv

لا، "الأمور مش ماشية والبلد مش ماشي". استنتاج مبسط واختزالي لتوصيف واقع الحال، بعد الحرب الصغيرة التي أثارها ويثيرها إعلان الحكومة بدء مسيرة شد الأحزمة والتقشف.

سبب التوتر العالي الذي جعل كل إدارة رسمية ومستقلة، وكل قطاع وجهاز وكل مؤسسة مصرفية أو عسكرية أو بلدية، وكل سلطة نيابية أو قضائية، وصولاً إلى كل وزارة، جعلها تتحول إلى متراس له مليشياه التي تدافع عنه.

NTV

تقول المعلومات إن المصارف مستعدة للمساهمة بخفض العجز، وإنها ستكون شريكة في إيجاد الحل، ولكن على قاعدة تضمن المساواة في العدالة، وانه بناء عليه، سيحاول رئيس الجمهورية العمل على التوصل إلى صيغة مقبولة لدى الجميع.

المستقبل

الحكومة تعود إلى النقاش في بنود الموازنة غداً، في ظل تفاؤل القوى السياسية بإمكانية تخطي الأزمة، من بوابة تحمل الجميع للمسؤولية، والتوافق على إنتاج موازنة هاجسها الأول خفض العجز وتحفيز النمو.

وفيما موازنة العام الحالي ستبقى في دائرة الاهتمام على مدى الأيام المقبلة في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى المجلس النيابي، فإن الأضواء سلطت اليوم على مساعي المصالحة بين "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، والتي دخل على خطها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ترأس اجتماعاً في عين التينة، ضم مسؤولين من الحزبين، فيما أكد وزير المالية علي حسن خليل أن الاجتماع تخلله نقاش سادته روح إيجابية للوصول إلى ما يطمح إليه الطرفان.

OTV

بين المختارة وحارة حريك أكبر من سوء تفاهم وأكثر من غيمة عابرة وأعمق من خلاف. من كسارة عين دارة إلى زيارات الموفدين الأميركيين، إلى موازين القوى الجديدة في الداخل بعد الانتخابات النيابية والتركيبة الحكومية، إلى صراع المرجعية والزعامة والمعارضة، إلى إشكالية هوية مزارع شبعا، جدار عال من انعدام الثقة بين "حزب الله" ووليد جنبلاط ارتفع.

LBC

اعتباراً من الغد، سيتحدى مجلس الوزراء نفسه، فإما يبرهن للبنانيين قدرته على تأمين الخروج من الهوة الاقتصادية والمالية، وإما يؤكد أن عدم ثقتهم بسلطتهم مبرر.

المطلوب اليوم وبكل وضوح، تخفيض عجز الموازنة لتفادي الكارثة الاقتصادية والمالية، والكل يعرف هذه النقطة من الأساس، أي حتى منذ ما قبل عقد مؤتمر "سيدر"، وما نعنيه بالكل أي السلطة السياسية مجتمعة ومعها القطاع المصرفي.

الميادين

كشف قائد ​فيلق القدس​ بالحرس الثوري الإيراني اللواء ​قاسم سليماني​، أن "وكالة ​الاستخبارات الأميركية​ (CIA) أبلغت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئياً"، مشيراً إلى أنه "يجب علينا أن لا نضخم قوة العدو دون معرفة حقيقة قدراته.. العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول في اشتباك مع إيران في الظروف الراهنة".

الجزيرة

أعلن الديوان الملكي السعودي أن "المحكمة العليا قررت أن يوم الاثنين هو غرة ​شهر رمضان​ في ​السعودية​"، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. كذلك، أعلنت الإمارات أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.

العربية

رأى رئيس الوزراء ​العراقي السابق ​حيدر العبادي​ أن "العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار​ لإتمام التعاملات التجارية مع ​إيران​، و​الحكومة​ الحالية ملتزمة بالعقوبات أكثر من حكومتي، مع ذلك لا نسمع تلك الأصوات التي كانت تعترض على موقفي من العقوبات".