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لبنان الحر
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن "التسريبات التي تحصل تضر بالنقاش الصريح والمنفتح والبناء داخل مجلس الوزراء ومن يسرّب يريد "التمريك" أو خلق ضغط داخل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أننا "لم نصل إلى مرحلة الغوص في الموازنة وكأن الأمور الكبيرة الأساسية مخبأة ومخفية والنصوص التي تناقش بنود شبيهة بالموازنات السنوية السابقة، ويتم طرح أفكار جديدة ولكن يجب مناقشة أثرها الرقميّ".
صوت لبنان
أعلن مجلس الإعلام في حزب "الكتائب اللبنانية" أن "الحزب يرفض المسّ بالحريات الإعلامية في لبنان، والتي هي في أساس الحريات العامة، ويعتبر أن ادعاء رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب على الإعلامية نوال ليشع عبود على خلفية حلقة إذاعية تناولت شؤون الجامعة ورئيسها، محاولة يائسة لتطويع الإعلام الحر والإعلاميين الأحرار، بهدف تغييب الرأي الآخر وإكمال فرض هوية جديدة على لبنان، يحاولون ترسيخها، والكتائب بالمرصاد لأي نهج قمعي أو إلغائي".
radio orient
هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اللبنانيين، بحلول شهر رمضان المبارك، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "مع بدء شهر رمضان المبارك، أتقدم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأطيب التمنيات، أعاده الله على لبنان بالخير والبركات".
اذاعة النور
تابعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين، قضية الدراجات النارية في مدينة صور ومنطقتها، باتصالين مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقائد سرية درك صور العقيد عبدو خليل، حيث شددت على "أهمية الالتزام بقوانين السير، إلا أن المطلوب إعادة النظر بالرسوم التي تتخطى في بعض الأحيان ثمن الدراجة النارية"، إضافة إلى تشديدها على "التزام رجال الأمن بالأصول المسلكية والتعاطي باحترام مع المواطنين".
صوت المدى
انتقل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، والوفد المرافق الذي انضمت إليه وزيرة الطاقة ندى البستاني، من وطى الجوز إلى بلدة جعيتا، لتفقد أعمال ترميم كنيسة سيدة الخلاص بهبة هنغارية. وكان في استقباله الوزير السابق زياد بارود، رئيس البلدية وليد بارود، مستشارة وزير المالية أمل خليل وأهالي المنطقة.