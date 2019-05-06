لبنان الحر

اعتبر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ أن "التسريبات التي تحصل تضر بالنقاش​ الصريح والمنفتح و​البناء​ داخل مجلس الوزراء ومن يسرّب يريد "التمريك" أو خلق ضغط داخل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أننا "لم نصل إلى مرحلة الغوص في ​الموازنة​ وكأن الأمور الكبيرة الأساسية مخبأة ومخفية والنصوص التي تناقش بنود شبيهة بالموازنات السنوية السابقة، ويتم طرح أفكار جديدة ولكن يجب مناقشة أثرها الرقميّ".

صوت لبنان

أعلن مجلس الإعلام في حزب "​الكتائب​ اللبنانية" أن "الحزب يرفض المسّ بالحريات الإعلامية في لبنان، والتي هي في أساس الحريات العامة، ويعتبر أن ادعاء رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد أيوب​ على الإعلامية نوال ليشع عبود على خلفية حلقة إذاعية تناولت شؤون الجامعة ورئيسها، محاولة يائسة لتطويع الإعلام الحر والإعلاميين ​الأحرار​، بهدف تغييب الرأي الآخر وإكمال فرض هوية جديدة على لبنان، يحاولون ترسيخها، والكتائب بالمرصاد لأي نهج قمعي أو إلغائي".

radio orient

هنأ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، اللبنانيين، بحلول ​شهر رمضان​ المبارك، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، أنه "مع بدء شهر رمضان المبارك، أتقدم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأطيب التمنيات، أعاده الله على لبنان بالخير والبركات".

اذاعة النور

تابعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​، قضية الدراجات النارية في ​مدينة صور​ ومنطقتها، باتصالين مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وقائد سرية درك صور العقيد ​عبدو خليل​، حيث شددت على "أهمية الالتزام بقوانين السير، إلا أن المطلوب إعادة النظر بالرسوم التي تتخطى في بعض الأحيان ثمن ​الدراجة النارية​"، إضافة إلى تشديدها على "التزام رجال ​الأمن​ بالأصول المسلكية والتعاطي باحترام مع المواطنين".

صوت المدى

انتقل رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​، والوفد المرافق الذي انضمت إليه وزيرة الطاقة ندى البستاني، من ​وطى الجوز​ إلى بلدة ​جعيتا​، لتفقد أعمال ترميم كنيسة سيدة الخلاص بهبة هنغارية. وكان في استقباله الوزير السابق ​زياد بارود​، رئيس ​البلدية​ وليد بارود، مستشارة وزير المالية أمل خليل وأهالي المنطقة.