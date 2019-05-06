خصَّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، زعيم حزب العمال جيريمي كورين على العمل معها من أجل إفراج عملية بريكست من الطريق المسدود، داعية مجدداً إلى "إبرام اتفاق".

أسفر هبوط اضطراري في مطار بموسكو لطائرة اندلع فيها حريق، عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن تعثر المفاوضات التجارية الجارية مع الصين قائلاً إنها تسير ببطء، وقال ترامب في تغريدة له على "توتير" إنه سيكون هناك رفع للرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من واردات بلاده من الصين من مستوى 10 في المائة إلى 25 في المائة بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

"النهار" اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرحيل من فنزويلا.

"الجمهورية" أعرب البابا فرنسيس خلال زيارته إلى بلغاريا عن قلقه إزاء تناقص سكان بلغاريا الدولة الأسرع في العالم من حيث تناقص عدد السكان بسبب الهجرة، ومعدل الولادات المتدنية، داعياً إلى مساعدة الشباب في بناء مستقبلهم.

"الشرق الأوسط" قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني أمس إن بلاده حشدت جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية" للالتفاف على العقوبات الأميركية.