النهار/ سابين عويس

نقلت عن أوساط مصرفية انزعاجها الشديد من سوء إدارة أكبر أزمة يتعرض لها لبنان منذ عقود، قد تودي بالبلاد إلى الإفلاس والانهيار، فيما تقول السلطات السياسية على دعم الخارج على قاعدة أن استقرار لبنان خط أحمر ولكن هذا الخط قد لا يصمد طويلاً أمام الضغط الداخلي للأزمة.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

قال إنّ تغيير السياسات النقدية يتطلب تغييراً جذرياً في كل آليات العمل وفي الأشخاص القائمين على الأمر. لن تستقيم سياسة نقدية سليمة تقلص خسائر الناس والدولة وتقنّن أرباح المضاربين الماليين، سوى باستقالة رياض سلامة ومحاسبته على كل الأخطاء التي ارتكبها وإلغاء كل القوانين والتعاميم والقرارات التي اتخذها وأدت إلى الأزمة القائمة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن القيمين على مؤتمر سيدر والمتحمسين له وتحديداً فرنسا باتوا يتحدثون عن هذا المؤتمر وكأنه أصبح من الماضي نتيجة الإبطاء المقصود من قبل اللبنانيين في وضع التحضيرات اللازمة بـ"سيدر" ومتطلباته. ولفت إلى أن شخصيات لبنانية ورسمية التقطت إشارات مقلقة من مصادر مختلفة تفيد بأن المنطقة على شفير تطورات مهمة وصيف شديد السخونة.

الجمهورية/ جوني منير

أبدى تخوفه من أن يكون لبنان الوجهة المقبلة لإرهابيي "داعش" بعدما انتقلوا من الرقة السورية إلى إدلب، معتبراً أن هذه المخاوف تستدعي رفع مستوى الحذر. ووصف التناحر السياسي في لبنان بأنه يتفاقم والنزاع يزداد حدة ويصل إلى القضاء والأجهزة الأمنية بخلفية سياسية ولحسابات ضيقة وشخصية والفوضى تزداد مما ينبئ بطريق طويل وشاق قبل ولادة "الموازنة".

الديار/ علي ضاحي

نقل عن أوساط مقربة من الرئيس ميشال عون إن الرئيس يتصرف من منطلق المسؤولية الدستورية والوطنية، ومن موقعه كراع للمؤسسات والحكم النزيه والإيجابي والفاعل. وتؤكد أن عون لا يقبل أن يكون حيادياً أو سلبياً أو أن يمارس صلاحياته منقوصة أو مجردة من الروح والمسؤولية والإنسانية. وتؤكد الأوساط أن العلاقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح ورغم الاختلاف في بعض الملفات، إلا انهما متفقان على خطوات جريئة وجبارة في الملف الاقتصادي والاجتماعي على غرار قانون الانتخابات والذي مثل نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية.

اللواء/ صلاح سلام

رأى أنّ حالة التخبّط والشلل مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة، على إيقاع الهواجس القلقة، والمتنقلة من قطاع إلى آخر، بسبب مخاوف من تخفيض الرواتب، أو إعادة النظر ببعض التقديمات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، إلى آخر الإشاعات التي تُشعل غضب الشارع مثل النار في الهشيم، لأن المسألة وصلت إلى لقمة عيش الأكثرية من اللبنانيين، بعدما وصل ثلث الشعب اللبناني إلى خط الفقر، وفق إحصاءات ودراسات منظمات الأمم المتحدة. وقال إنّ اللبنانيين خائفون على لقمة عيشهم، ومستقبل أولادهم، بعدما دخلوا في نفق أزمة مالية مستعصية، ولا يرون بصيص نور لحل قريب لها في آخر النفق!

الشرق / وليد الحسيني

قال إن لبنان يعتبر اليوم أسوأ مرضى دول المنطقة، وأقربها إلى الانهيار الاقتصادي. ولا تجوز معالجة هلعه بادعاء قدرات وهمية تشفي المريض وتحيي الرميم. وهذه الحكومة ليست ضعيفة. إلا أن بعض أحزابها المشارك في الحكم، يبالغ في مخاوفه على شعبيته من سياسة الكي الاقتصادي، كآخر وأنجع دواء لإنقاذ البلد من العواصف المالية والاجتماعية الزاحفة حثيثاً باتجاه الجميع، ويجب أن يتحرك التقشّف باتجاه الجميع بعدما اعتمد سياسة إنقاذية.