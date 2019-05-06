The Washington Post

البيت الأبيض يعلن عن إرسال قطعات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط في رسالة إلى إيران

أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن إدارة ترامب سترسل حاملة طائرات ومجموعة من القاذفات إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة يستهدف إيران. وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في بيان إن أي اعتداء على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائها سوف يقابَل بقوة لا هوادة فيها. وأضاف بولتون إن هذه الخطوة تأتي كرد على عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة، بحيث تقوم الولايات المتحدة بنشر حاملة طائرات USS Abraham Lincoln ووحدة من قاذفات القنابل في منطقة القيادة الوسطى الأميركية لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني. وقال بولتون في بيانه "إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم بالوكالة أو عبر فيلق الحرس الثوري أو القوات الإيرانية النظامية". وقال مسؤول دفاعي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك دلائل تشير إلى أن القوات الإيرانية والوكلاء كانوا يستعدون لشن هجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة.

The Rio Times

البرازيل قد تكون شريكاً ولكنها ليست ضمن حلف شمال الأطلسي بحسب الأمين العام للحلف

نفى الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة إمكانية انضمام البرازيل إلى الحلف. ولكنه قال مع ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز إن البرازيل على غرار بلدان أميركا اللاتينية الأخرى يمكن أن تصبح "شريكاً وثيقاً للغاية" للحلف. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال خلال زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى واشنطن إنه يريد أن تكون البرازيل "حليفة ذات أولوية للناتو" أو حتى "عضواً في الناتو". ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية وحدها، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وتركيا، هي جزء من التحالف. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البرازيل قد تصبح جزءاً من الحلف، نفى شتولتنبرج قائلاً: "الشركاء ليسوا أعضاء، لكنهم شركاء مقرّبون جداً". وأضاف شتولتنبرج: "إننا نعمل عن كثب مع شركائنا، من الناحية العملية والسياسية وهذه طريقة جيدة لتعزيز التعاون بين الناتو والبلدان التي لا تشكّل جزءاً من التحالف". وحصلت كولومبيا على وضعية شريك للناتو في عام 2017 لتكون أول بلد في أميركا اللاتينية يحظى بهذا الشرف. يُذكر أن الحلف تجمعه شراكات مع أستراليا ونيوزيلندا وحتى الدول الأوروبية التي ليست جزءاً من التحالف مثل السويد وفنلندا.

روسيا اليوم

الاستثمارات الأجنبية في السعودية تحطم رقماً قياسياً

كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص عمل خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بذات الفترة من العام 2018. وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، أن "المملكة تشهد تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بفضل رؤية السعودية 2030، وخطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق التطور في السعودية". وقال إن "نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين". وثمّن العمر، الدور الكبير الذي أدّته اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية. ومن بين القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً، هي التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخراً عن هذين القطاعين، إذ أنشئت 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018، كما شهد الربع الأول من عام 2019، إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية العاملة في الإمارات، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير. وكشف العمر أن "الهدف من البرنامج الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات التي تمتلكها المملكة لتعود بالمنفعة على المواطنين، حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها للشركات الدولية فرصا لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها". وتمثل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في المملكة في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن كلا من الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد، على إثر زيارة ولي العهد السعودي مؤخراً إلى هذين البلدين في فبراير الماضي.