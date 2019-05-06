وكالة فرنس برس

كوريا الشمالية اختبرت قاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية

أكّدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنّ تحليلاً للتجارب الذي أجرتها جارتها الشمالية في مناورات أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون، يظهر اختباراً لقاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية موجهة جديدة "قاذفات صواريخ تتراوح ما بين 240 ميلمتر و330 ميلمتر، ونوعاً جديداً من الأسلحة التكتيكية الموجهة مداها ما بين 70 إلى 240 كلم"، تماماً كما أعلنت بيونغ يانغ. وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت قاذفات صواريخ عدّة طويلة المدى وأسلحة تكتيكيّة موجّهة في مناورات أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تركيا: لن نرضخ مطلقاً لأي عقوبات أميركية بسبب صفقة "إس – 400"

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن تركيا لن ترضخ مطلقاً لأي عقوبات أميركية بسبب صفقة تركية لشراء منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا. وقال أوقطاي، في مقابلة مع "كانال 7" التركية، إن المخاوف الأميركية من هذه المسألة غير منطقية وأضاف أن تركيا لن تتراجع" وكانت تركيا ذكرت، في وقت سابق، أنها لن تتخلى عن خطط لشراء صواريخ "إس — 400"، وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي يجب أن يتم تسليمها في تموز المقبل.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الثلاثاء.. انعقاد مباحثات بين إيران ومجموعة 4+1

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء القادم، مباحثات بين إيران ومجموعة 4+1 حول الاتفاق النووي، يحضرها خبراء من وزارة الخارجية الإيرانية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. وخلال هذه الجولة من المباحثات، من المقرر أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا بما في ذلك الحظر الأميركي أحادي الجانب، وعدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاءات الخاصة بشراء النفط الإيراني، وعدم تمديد الإعفاءات المعنية بالتعاون النووي، والتعاون الاقتصادي القائم على أساس الآلية المالية الأوروبية (الإينستكس).