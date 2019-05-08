الديار

1/5/2019

أزمة بوينغ ماكس تكبد شركة طيران أميركية 350 مليون دولار في العام

أظهرت حصيلة شركتي أميركان إيرلاينز وساوث وست بعد أكثر من شهر على منع تشغيل طائرات بوينغ من طراز ماكس 737، أنهما اضطرتا إلى إلغاء آلاف الرحلات وإعادة ترتيب برامج الخدمات، فضلاً عن أن عائداتهما عانت جراء ذلك. وبحسب الشركة الفرنسية فإن التكلفة مرتفعة، من المتوقع أن تبلغ في أفضل الحالات 350 مليون دولار لهذا العام بالنسبة إلى شركة أميركان إيرلاينزز، التي أجبرت الجمعة على خفض طموحاتها المالية لعام 2019.

واضطرت أميركان إيرلاينز إلى إلغاء 1200 رحلة على متن 24 طائرة ماكس 737 في الربع الأول، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، كما علقت في برامجها كل الرحلات المبرمجة حتى 19 آب ما يعني 115 رحلة في اليوم.

1/5/2019

الحزام والطريق...مشروع المارد الصيني العملاق

أعلنت الصين توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ64 مليار دولار، خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، التي اختتمت أعمالها في العاصمة بكين، وسجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها 3.67 تريليون دولار. ويرمي مشروع مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير التجاري القديم، والذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق إلى الصين والعكس.

وتتباين مواقف الدول بشأن المبادرة الصينية، فواشنطن ترى فيها دعماً للنفوذ الروسي المتعاظم وتقوية لتأثير بكين الاستراتيجي. أما الدول الأوروبية فقد أبدت عموماً استعدادها للانضمام للمبادرة، ولكن بعضها يخشى التعامل معها ككتلة واحدة.

الشرق الأوسط

3/5/2019

فضيحة الانبعاثات تكلّف "فولكسفكن" 34 مليار دولار

تجاوزت التكاليف التي تكبدتها مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية من جراء فضيحة الانبعاثات، 30 مليار يورو إضافية للتبعات القانونية ضمن بياناتها للربع الأول من العام الجاري، والتي تم نشرها. وتم سداد معظم التكاليف الناتجة عن فضيحة الانبعاثات في الولايات المتحدة، حيث تم الكشف عن الفضيحة في أيلول من العام 2015. وتواجه المجموعة أكثر من 60 ألف تحرك فردي في ألمانيا، تتضمن في أغلبها تعويضات، إلا أن مستثمرين بدأوا أيضاً إجراءات يتهمون فيها المجموعة بالتأخر في تقديم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات المالية للفضيحة. وأعلنت مجموعة "فولكسفكن غروب" الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، ارتفاع إيرادات مبيعاتها خلال الربع الأول من العالم الحالي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات المالية لديها، رغم تراجع إجمالي عدد السيارات التي سلمتها لعملائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

3/5/2019

"أوبك" لتفادي أزمة طاقة عالمية

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو، أنّ أوبك مصممة على تفادي "أزمة طاقة عالمية". وصرّح باركيندو للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي في طهران: "كمنظمة سنركز على هدفنا أي تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي". وقال رداً على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج "رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها". وأضاف "بعض هذه الدول تخضع حالياً لعقوبات أحادية" الجانب، مشيراً إلى إيران، و"بلد عضو يحارب يوماً بعد يوم لتجنب حرب شاملة" على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر "في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي" مشيراً إلى فنزويلا. وأوضح أنّ "أوبك مصممة على أن تبقى موحّدة" و"هدفنا هو عدم الوقوع مجدداً في الفوضى" كما حدث في الماضي.

6/5/2019

تراجع التضخم يجبر " الفيديرالي" الأميركي على "مزيد من الصبر"

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، رغم مواصلة الرئيس دونالد ترمب مطالبته مجدّداً بخفض أسعار الفائدة بشدّة، وأشار الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى تحلّيه بالصبر عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوته التالية. وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشار إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25- 2.50 في المائة من دون تغيير عن معدلات ( آذار)، فيما أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن سوق العمل لا يزال قوياً وإن النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدّل جيّد. وصرّح الاحتياطي الفيدرالي أن معدّلات التضخّم العام والتضخّم الأساسي قد تراجعت إلى أدنى من المعدل المستهدف البالغ نسبته 2 في المائة. وأضاف رئيس المجلس أن هناك تأخر في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية خلال الربع الأول من العام، مشيراً إلى أن هناك الأساس الذي يرتكز عليه قوة الأداء الاقتصادي. وفي حين صدرت تقارير تفيد بقيام كبار مسؤولي مجلس الفيدرالي بمراجعة المعايير المتعلقة بتعديل أسعار الفائدة، ذكر رئيس المجلس أن انخفاض معدلات التضخم في الوقت الحالي يسمح للبنك المركزي بالتحلي بالصبر عند اتخاذ أي قرارات متعلقة بتعديل أسعار الفائدة.