TL

آخر الأسبوع ينجز مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة ويحيله إلى المجلس النيابي وهناك الدرس المستفيض من أجل إقراره.

وإلى ذلك الحين هناك شائعات متداولة تدفع الى الإضرابات، على رغم أن الرئيس الحريري كان واضحاً في عدم استهداف أي من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة مطمئناً إلى حلول مقبلة ومتطلعاً إلى نسبة نمو أعلى... كذلك الرئيس العماد عون أكد عصر اليوم أننا لن نقبل بأي إجراء يطاول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

المنار

علقت إضرابات بعد أن كادت تعلق البلد على صفيح اقتصادي ومالي ملتهب، وبقيت الارتدادات بتحفيز قطاعات أخرى على الإضراب كصرخة استباقية خوفاً على حقوق ومكتسبات وظيفية أوجدتها السياسات الحكومية المقطعة للجسم الوظيفي الواحد.

nbn

تنفس اللبنانيون الصعداء بعد يوم اقتصادي - مالي - نقدي عصيب. بين الأمس واليوم انقلب المشهد ثلاثمئة وستين درجة. بالأمس ضربت البلبلة أطنابها نتيجة شائعات خبط عشواء في طول البلاد وعرضها عابثة بالأمن الاقتصادي ومتكئة على إضراب موظفي مصرف لبنان. واليوم التقطت القطاعات التي اجتاحتها الشائعات أنفاسها تزامناً مع تعليق هذا الإضراب بقوة دفع من اتصالات سياسية على أعلى المستويات.

mtv

الحكومة لا تزال تتخبط في بنود الموازنة، واللافت أنها لم تخض حتى الآن في البنود المتفجرة خصوصاً التي تنال من رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصاتهم.

NTV

ذكّر رئيس الجمهورية بمقولته من "أن لبنان ليس بلداً مكسوراً بل منهوباً" ولفت إلى الإضرار بالاقتصاد نتيجة استمرار الإضراب متمنياً على النقابات تقويم الوضع المستجد، والعمل لعدم تحميل البلاد مزيداً من الأضرار والمخاطر.

المستقبل

الاجتماع الرئاسي في بعبدا، وما انتهى إليه من تأكيد على التضامن بين الرؤساء الثلاثة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخفض عجز الموازنة استتبع اليوم بجلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، استكمل خلالها النقاش بالمواد القانونية للموازنة على أن يستأنف المجلس جلساته غداً وسط آمال كبيرة بانتهاء المجلس من درس الموازنة الجمعة.

OTV

في 7 أيار 2005، عاد "الجنرال المنفي" إلى أرض الوطن، لتبدأ معه رحلة عودة الوطن إلى الوطن..

وبين 7 أيار 2005 و7 أيار 2019، أربعة عشر عاماً، عاد فيها الميثاق الوطني والتمثيل الصحيح والسيادة على الجرود والاستقرار الأمني والانتظام المالي والحسابات الضائعة، وغير ذلك الكثير..

LBC

موظفو مصرف لبنان علّقوا إضرابهم إلى بعد غد الجمعة، لإبقاء تحركهم سيفاً مسلطاً فوق طاولة مجلس الوزراء، وموظفو الضمان على إضرابهم... وهذا المساء يحدد رئيس الاتحاد العمالي مسار الإضرابات، في وقت تواصل الحكومة جلساتها للانتهاء من قطوع الموازنة التي أصبحت فعلاً قطوعاً كبيراً بين النية والقرار بخفض الأرقام وبين استنفار مختلف القطاعات لرفض هذه الخفوضات.

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​، سيبحث خلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، غداً في ​موسكو​، عدداً من الموضوعات، من بينها الملف السوري و​الاتفاق النووي الإيراني​.

الجزيرة

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ عرضت على ​الولايات المتحدة​ و​حلف شمال الأطلسي​ إنشاء مجموعة عمل مشتركة لإزالة مخاوفها المتعلقة بشراء ​أنقرة​ منظومة "إس- 400" الصاروخية للدفاع الجوي من ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "على الولايات المتحدة قبول هذا الاقتراح إن كانت صادقة".

العربية

أفادت ​وزارة الخارجية الأميركية​ بأن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ يلغي زيارة إلى ​برلين​ لمعالجة وتسوية ملفات ملحة وعاجلة"، مشيرةً إلى أنه "لسوء الحظ يجب علينا إعادة النظر في جدول أعمال لقاءات برلين بسبب القضايا الملحة ويتطلع الوزير إلى زيارة برلين في القريب العاجل".