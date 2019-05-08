لبنان الحر

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قبل ظهر اليوم مدير عام الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ والكومنولث البريطانية ريشارد مور وبحث معه الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة.

صوت لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وزير التربية ​أكرم شهيب​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​.

radio orient

أعلن السفير الإماراتي في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ بعد لقائه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً ونطمئن الجميع أن علاقتنا طيبة مع لبنان ويهمنا استقراره ودعمنا في هذا الاتجاه".

اذاعة النور

وقّع وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ اليوم الطلب من المحامي العام البيئي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​ الادعاء على السيد حسن مصطفى عيتاني المقيم في صيدا بتهمة عرض صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكميات كبيرة من الطيور المصطادة من قبله في شهر نيسان الفائت خارج ​موسم الصيد​ البري. وبحسب طلب الادعاء فإن عيتاني لم يحصل على رخصة صيد وفق ما ينص القانون، وقام بعملية تحريض واسعة عبر مواقع التواصل لمخالفة قانون الصيد.

صوت المدى

أشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ​ إلى أنه "في ​7 أيار​ 2005 انتصر الحق وعاد الوطن إلى الوطن"، مضيفاً: "إن شاء الله في كل 7 أيار تنتصر الحقيقة على الكذبة ويعود الوطن للأوادم".