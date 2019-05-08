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لبنان الحر
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ريشارد مور وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
صوت لبنان
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير التربية أكرم شهيب ووزير الصناعة وائل أبو فاعور.
radio orient
أعلن السفير الإماراتي في لبنان حمد سعيد الشامسي بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل أن "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً ونطمئن الجميع أن علاقتنا طيبة مع لبنان ويهمنا استقراره ودعمنا في هذا الاتجاه".
اذاعة النور
وقّع وزير البيئة فادي جريصاتي اليوم الطلب من المحامي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الادعاء على السيد حسن مصطفى عيتاني المقيم في صيدا بتهمة عرض صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكميات كبيرة من الطيور المصطادة من قبله في شهر نيسان الفائت خارج موسم الصيد البري. وبحسب طلب الادعاء فإن عيتاني لم يحصل على رخصة صيد وفق ما ينص القانون، وقام بعملية تحريض واسعة عبر مواقع التواصل لمخالفة قانون الصيد.
صوت المدى
أشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى أنه "في 7 أيار 2005 انتصر الحق وعاد الوطن إلى الوطن"، مضيفاً: "إن شاء الله في كل 7 أيار تنتصر الحقيقة على الكذبة ويعود الوطن للأوادم".