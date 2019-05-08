النهار/ نبيل بو منصف

رأت أن الوضع في لبنان وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة والقلق، بحيث يفترض أن يشكل جرس إنذار إزاء محاولة الأفرقاء السياسيين تجاوز الاتجاهات التي تعتمدها الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي. واعتبرت أن لبنان أضاع فرصاً كثيرة وقد يكون على وشك إضاعة فرصة جديدة للإنقاذ.

اللواء/ بتوقيع نون

رأى أن تعليق إضراب البنك المركزي، وفك إضرابات المصالح المستقلة، لا يعني أن المواجهة انتهت بلا غالب ولا مغلوب، فالمعركة مستمرة، طالما أن درس الموازنة مستمر، وكل طرف سياسي يضغط لإبعاد كابوس التخفيض عن جماعته، وحماية المكاسب والمغانم التي حصلوا عليها في زمن الهدر والإنفاق غير المجدي.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار إلى تضارب المواقف حول الأزمة المالية والاقتصادية، وقال: يرى البعض أن هذه الأزمة مفتعلة، والبعض يرى أن هناك تمويلاً داخلياً وخارجياً ما زال غير معروف المرامي، في حين يذهب بعض المتابعين إلى الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية ومالية لكنهم يقللون من أثرها على لبنان الذي لا يُمكن أن يصل إلى حدّ الانهيار من دون أن يغوصوا في الأسباب التي تجعلهم غير خائفين على الوضع المالي والاقتصادي بالقدر الذي يتحدث عنه البعض.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر رئاسة الحكومة أن الضرورات باتت تفرضها الظروف المالية والاقتصادية الداخلية، وليس مندرجات مؤتمر "سيدر". وأكدت أن ما من ضغط، أو شروط مفروضة على لبنان من قبل الدول المانحة، باستثناء إجراء الإصلاحات كمدخل إلزامي من أجل تقديم القروض والمساعدات المالية إلى الحكومة اللبنانية.

الديار/ ناجي سمير البستاني

تناول عدم تنفيذ قانون العفو عن المسجونين والمطلوبين، ونقل عن المصادر المتابعة لملفّ العفو أنّ ما يُبقي هذا الملفّ في الأدراج حتى الساعة، مُرتبط بالمُسجونين "الإسلاميّين" المُتهمين بالقتال ضُدّ الجيش اللبناني، وبالتورّط بجرائم إرهابيّة في أكثر من منطقة لبنانيّة، علمًا أنّ عدد هؤلاء لا يقلّ عن ألف وثلاثمئة شخص. وأضافت أنّ رئيس الحكومة يرفض توقيع قانون العفو المُرتقب في حال استثناء "المُتشدّدين الإسلاميّين" الذين يُحاسبون ضمن قانون الإرهاب.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

أبرزت إثارة قضية لبنانية مزارع شبعا مجدداً بعدما تسببت تصاريح رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الأخيرة حولها بردود فعل واسعة وقاسية بسبب تشكيكه بلبنانية المزارع. وقالت: ذهب البعض إلى القول بأن ما أعلنه جنبلاط مرتبط بشكل غير مباشر بصفقة القرن، وإمكانية حصول تعديلات على جغرافية دول المنطقة. إلا أن الواقع بحسب قراءة ديبلوماسية غربية في لبنان أنه يجب التفريق بين ملكية الأراضي وسيادة الدول، وواقعة احتلال إسرائيل لهذه الأراضي. وأن معضلة المزارع تنتظر تطورات المنطقة ولا حل إلا بترسيم نهائي للحدود.