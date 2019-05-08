THE WASHINGTON POST

الولايات المتحدة تعلن أن ذوبان الجليد يشكّل "فرصاً جديدة أمام التجارة" في يوم الإعلان بأن مليون فصيلة من المخلوقات تواجه خطر الانقراض

أصبح تغيّر المناخ سريعاً أحد أكثر القضايا إثارة للانقسام في عصرنا، وقد أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يوم الاثنين أشارت فيه إلى أن مليون نوع من النباتات والحيوانات على وشك الانقراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على بقاء الإنسان. ويتعرض عدد من النباتات والحيوانات للتهديد الآن أكثر من أي فترة أخرى من تاريخ البشرية، حيث يساهم تغير المناخ في تراجع التنوّع البيولوجي.

وبالرغم من هذا الواقع تختار بعض الدول إنكار أو تجاهل المخاطر الناجمة عن التغيّر المناخي حيث اعترض وزير الخارجية مايك بومبيو في فنلندا الاثنين على إجراءات لمواجهة أخطار التغير المناخي صادرة في بيان رئيسي حول السياسة الخاصة بالقطب الشمالي، وفضل بومبيو بدلاً من ذلك تسليط الضوء على المنافع المحتملة للاحتباس الحراري وما يمكن أن تقدمه للتجارة العالمية.

وقال بومبيو "إن التراجع المستمر في مستوى الجليد تفتح ممرات جديدة وفرصاً جديدة للتجارة".

وفوجئ حلفاء الولايات المتحدة في مجلس القطب الشمالي - الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنروج والسويد وكندا – بهذا الموقف الذي أعلن عنه بومبيو.

وقال مدير مركز القطب الشمالي في جامعة لابلاند، تيمو كوييفوروفا، في حديث، إن التوتر مع روسيا كان أحد الأسباب التي طرحت مشكلات أمام مجلس القطب الشمالي. وأضاف كوييفوروفا "إلا أنه في الأغلب كانت التحديات الأكبر متمثلة بسياسة الرئيس ترامب المناخية وموقف إدارته من تغير المناخ، وهذا ما زاد من صعوبة الأمور".

The Japan Times

كوريا الشمالية قد تتواصل مع اليابان بعد قول آبي إنه مستعد لعقد قمة "من دون شروط" بحسب مصادر

قد تبدأ كوريا الشمالية بالتواصل مع اليابان بعد يوم على إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن نيته عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ومن دون شروط.

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت اليابان بسبب استخدام قضية اليابانيين المخطوفين من قبل عملاء لأسباب سياسية ولكن كيم قد يحاول التقرّب من اليابان بالرغم من ذلك مع وصول المحادثات مع الرئيس ترامب إلى أفق مسدود.

وعزت صحيفة "رودونغ سينوم" الكورية الشمالية انهيار المحادثات خلال القمة الأميركية – الكورية الشمالية الثانية بسبب طرح ترامب قضية المخطوفين اليابانيين بطلب من شينزو آبي.

وأضافت الصحيفة "يجب ألا تحلم اليابان بالتعامل التجاري مع كوريا الشمالية ما لم تتخلص من كل النوايا السيئة وتقدّم التعويضات الكاملة عن جرائمها السابقة وتتخلى عن طموحها في أن تصبح عملاقاً عسكرياً."

وفي الوقت نفسه، قال مصدر كوري شمالي، "لقد أدركنا أن آبي وترامب تربطهما صلات وثيقة كما سمعنا من الولايات المتحدة أن ترامب محاط بالأعداء، لكنه يستمع إلى رأي آبي. "

وقالت المصادر إنه مع سعي كيم الحثيث للمضي قدماً في محادثات نزع الأسلحة النووية مع ترامب، أصبحت كوريا الشمالية على دراية بتأثير ونفوذ آبي.

روسيا اليوم

تركيا: لا نبالي بالتهديدات وسنرسل سفينة ثانية إلى شرق المتوسط

تزامناً مع تصعيد التوتر في المنطقة بسبب أعمال حفرها قرب شواطئ قبرص، أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها لا تبالي بالتهديدات وسترسل سفينة تنقيب ثانية إلى شرق المتوسط.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي، جنكيز أيداربيكوف، عقب الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، بين تركيا وقرغيزستان في أنقرة، على حق بلاده بالتنقيب في "جرفها القاري"، وحقوق شعب جمهورية شمال قبرص في ثروات الجزيرة.

وشدد تشاووش أوغلو على حرص تركيا كدولة ضامنة على حماية حقوق القبارصة الأتراك.

ولفت الوزير إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريش، بشأن ضرورة تقاسم احتياطات النفط والغاز حول الجزيرة بين شعبيها، وذلك رداً على سؤال بشأن "تقديم إدارة الشطر الجنوبي الرومي من قبرص شكوى للأمم المتحدة"، على خلفية بدء تركيا أعمال تنقيب شرق المتوسط وتهديدها بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة "فاتح" التركية للتنقيب.

وقال تشاووش أوغلو في هذا السياق: "سنرسل سفينة أخرى إلى المنطقة، وسنبدأ التنقيب، لقد انتهى عهد المسح الزلزالي، وبدأ عهد التنقيب، وعازمون على إرسال سفينتنا الثانية".

وأردف قائلا: "لا نبالي بمثل هذه التهديدات، فليفعلوا ما بوسعهم، فلم نتنازل يوماً أمام هكذا مراوغات وخطابات، وسنفعل ما نراه ضرورياً".

ومنذ العام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وأعلنت تركيا، يوم 4 مايو، بدء أعمال تنقيب عن الغاز، بسماح من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبرها جمهورية قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، وجّهت تركيا إلى المنطقة سفينة "فاتح" للحفر، وهي تعمل هناك منذ ذلك اليوم (4 مايو الجاري).