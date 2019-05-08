الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان بعد اجتماع التكتل: سنطرح اقتراحات عملية لتأمين إيرادات ومنها لتمويل الإسكان وللربط بين إصلاح الموازنة والاقتصاد فالمسألة ليست مجرد أرقام

عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في مركزية "التيار الوطني الحر" في "سنتر ميرنا شالوحي"، وتحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان عقب الاجتماع قائلاً "ما يطالب به التكتل في نقاشات الحكومة هو الربط ما بين إصلاح الموازنة وإصلاح الاقتصاد، فلا يكفي مجرد العمل على الأرقام بغياب الرؤية والنمو". واعتبر كنعان أن "الطرح التقشفي المطروح من خلال مشروع وزارة المال متواضع جداً وخاضع للنقاش، والمبدأ العام هي الاصلاحات البنيوية التي تطال الهدر وتضبط المالية العامة، وتتناول خدمة الدين والقوانين التي لم تنفذ حتى الساعة وكفيلة بتأمين مردود للدولة".

وكالة الأناضول

أمين عام الناتو يجري عدة لقاءات في هاطاي التركية في إطار مشاركته في اجتماع مجلس شمال الأطلسي

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، زيارة إلى ولاية هاطاي جنوبي تركيا، للقيام بعدة لقاءات مختلفة برفقة نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قران. وعقب وصوله زار ستولتنبرغ، المديرية العامة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية في المدينة، حيث حضر اجتماع مع المسؤولين حول التهديدات الإقليمية لتركيا. وعقب الاجتماع قدم مدير دائرة الهجرة العامة عبد الله أياز، معلومات عن مكافحة تركيا للهجرة غير النظامية، وعودة 320 ألف شخص لمناطقهم في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون عقب تطهيرها من تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين. وتأتي زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لتركيا، للمشاركة في اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في إطار الذكرى الـ 25 للحوار المتوسطي. وتستضيف تركيا منذ الإثنين ولمدة يومين، اجتماع مجلس شمال الأطلسي، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في "لناتو".

وكالة أنباء شينخوا

4.6 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي الصيني عام 2018

وصل الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 31.3 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018، وهو ما يمثل 34.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الدولة للفضاء الإلكتروني يوم الاثنين. وأظهر التقرير الذي كُشف عنه النقاب في الدورة الثانية للقمة الرقمية الجارية في مدينة فوتشو بجنوب شرقي الصين، أن نظام الابتكار في البلاد قد تحسن بشكل مستمر، حيث بلغت القروض المستحقة على الشركات الصينية في العلوم والتكنولوجيا 3.53 تريليون يوان في نهاية العام الماضي. ويذكر أن الاقتصاد الرقمي عزز محركات التنمية الجديدة في البلاد، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية 31.63 تريليون يوان، بالإضافة إلى أكثر من 9 تريليونات يوان لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت في العام الماضي وأكثر من 600 مليون مستخدم للدفع عبر الإنترنت. وأوضح التقرير أيضاً أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية في البلاد زادت بنسبة 11.7 في المائة في عام 2018. علاوة على ذلك، أصبحت موارد البيانات عاملاً أساسياً وراء تطور الاقتصاد الرقمي، وأصبح استهلاك المعلومات قوة دافعة قوية للطلب المحلي والنمو الاقتصادي وفقاً للتقرير.