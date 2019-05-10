Published by lebarmy13 on جمعة, 05/10/2019 - 10:21
Ar
  • Jason Greenblatt says no peace plan leak, all speculation
  • جايسون غرينبلات يقول إنه لم يحصل أي تسريب لخطة السلام وكل ما برز مجرّد تكهنات
  • Egyptian security officials arrive in Gaza to preserve ceasefire
  • مسؤولون أمنيون مصريون يصلون إلى غزة لحفظ وقف إطلاق النار
  • EU rejects any ultimatums after Iran's move on nuclear deal
  • الاتحاد الأوروبي يرفض أي مهل أخيرة بعد الخطوة التي أقدمت عليها إيران في قضية الاتفاق النووي
  • 'U.S. can send carrier through Strait of Hormuz despite Iran tensions'
  • الولايات المتحدة يمكنها إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز بالرغم من التوترات مع إيران
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, مايو 10, 2019