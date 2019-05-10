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Published by lebarmy13 on جمعة, 05/10/2019 - 10:21
Ar
- Jason Greenblatt says no peace plan leak, all speculation
- جايسون غرينبلات يقول إنه لم يحصل أي تسريب لخطة السلام وكل ما برز مجرّد تكهنات
- Egyptian security officials arrive in Gaza to preserve ceasefire
- مسؤولون أمنيون مصريون يصلون إلى غزة لحفظ وقف إطلاق النار
- EU rejects any ultimatums after Iran's move on nuclear deal
- الاتحاد الأوروبي يرفض أي مهل أخيرة بعد الخطوة التي أقدمت عليها إيران في قضية الاتفاق النووي
- 'U.S. can send carrier through Strait of Hormuz despite Iran tensions'
- الولايات المتحدة يمكنها إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز بالرغم من التوترات مع إيران
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Date:
الجمعة, مايو 10, 2019