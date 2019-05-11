TL

في جلسة الموازنة، أقر مجلس الوزراء رفع الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة، كما رفع سن التقاعد في الأسلاك العسكرية، وحصر التدبير رقم 3 بالقطعات العاملة بمواجهة العدو الإسرائيلي.

المنار

لقاء جعل العين السياسية عليه لأهميته وصراحة ما تم تداوله. فالتعاون بين الطرفين إيجابي جداً قال باسيل، من خطة الكهرباء إلى الموازنة، والمواقف متطابقة من ضرورة تلازم الموازنة والوضع الاقتصادي، إلى ضرورة حزم الدولة أمرها ووضع موازنة غير عادية ببنودها الإصلاحية والتقشفية، وبإصلاح الوضع في القطاع العام، وبمعالجة خدمة الدين.

nbn

إن حصول مشروع الموازنة على تأشيرة دخول إلى ساحة النجمة مشروط بتخفيض نسبة العجز إلى تسعة بالمئة و(نزول)، وإذا لم يحصل هذا الخفض فالأفضل عدم إحالتها وفق ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري. سلة أخرى من الملفات حضرت ضمن لقاء الرئيس بري مع وزير الخارجية جبران باسيل في عين التينة، من الموازنة الاستثنائية التقشفية بإصلاحاتها غير العادية، إلى موضوع الحدود البحرية والبرية حفاظاً على حقوق لبنان، وقبل كل ذلك قضية الإمام السيد موسى الصدر وعمل الدولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذا الملف الوطني.

mtv

السباق الحالي بين حراك الشارع وبين حركة الحكومة، نزل المتقاعدون العسكريون إلى الشارع من جديد، وعبّروا عن غضب شديد نقلوه إلى وزير الدفاع الذي حضر للحوار معهم، والواضح أنّ حراك العسكريين المتقاعدين مرشح للتصعيد وهو أمر ينسحب على معظم الموظفين، وعلى أغلب القطاعات.

NTV

كان الوزراء يشرحون بنود الموازنة التي دخلت أسبوعها الثاني من الأخذ والرد من دون أن تسلك مسارها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها.

المستقبل

على خط توتر المنصورية، فقد أعلنت وزارة الطاقة أن الدراسات العلمية العالمية التي أجريت, بينت عدم وجود ضرر صحي جرّاء استكمال وصلة المنصورية. وقد نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من الوثائق.

OTV

في موضوع رواتب العسكريين، تقدم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الذي التقى العسكريين المعتصمين، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية وقيادة الجيش، بتصور يقوم على تعديل المرسوم القاضي بتكليف الجيش بحفظ الأمن في الداخل لحصر المهام بالمنطقة الحدودية وحول المخيمات، طارحاً الإبقاء على االتدبير رقم 3 في هذه المناطق، على أن يتحول الاستنفار إلى التدبير إلى رقم1، بالنسبة إلى من يؤدي المهمة في الثكنات، بحيث تتولى قوى الأمن الداخلي حفظ الأمن في الداخل، على أن تطلب مؤازرة الجيش عند الحاجة.

LBC

يمكن القول إنّ جلسة الموازنة دخلت في الإجراءات النوعية غير المسبوقة : التدبير الرقم 3 يطبق على الذين يخدمون في الجنوب في مواجهة العدو الإسرائيلي ، وسائر الحدود وحول المخيمات، رفع الضريبة على فوائد الودائع من سبعة إلى عشرة في المئة، خفض المنح المدرسية 15 في المئة باستثناء موظفي تعاونية موظفي الدولة.

الميادين

لفت عضو مجلس الأمة الكويتي عمر عبد المحسن الطبطبائي، في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى أنّ "في ظلّ تزايد التوترات السياسيّة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ما ترتّب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أميركية للمنطقة، يقابلها نشر صواريخ بالستية من قِبل الجانب الإيراني.

الجزيرة

شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على أنّه "يجري تزويد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا بالسلاح والعتاد عبر عشرات الآلاف من الشاحنات وبالمجان، في الوقت الّذي نحاربها فيه".

العربية

علّق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على ما أثير إعلامياً بشأن وجود خلافات داخل العائلة الحاكمة في البحرين، خصوصاً بين العاهل البحريني، وعمّه خليفة بن سلمان، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء.