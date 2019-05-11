لبنان الحر

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، إلى "أنّنا بعدما أثرنا موضوع الرمي العشوائي للنفايات في عكار، نتقدّم بالشكر من وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن لمبادرتها الطلب إلى قوى الأمن الداخلي، تخصيص دوريات لمنع التمادي في هذه التعديات على عكار وبيئتها".

صوت لبنان

أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن، أن اللجنة بصدد إنجاز قانون الإعلام الجديد في غضون أشهر لإحالته على الهيئة العامة لإقراره.

radio orient

لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة العامة في السراي الحكومي، إلى "أنّنا سنَحمل أنا ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إلى الجلسة المقبلة، اقتراحات تتعلّق برسوم على الاستيراد".

اذاعة النور

رأى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، "إننا أمام تحدٍ يطاول كل لبنان، وهو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعانيها، وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجرأة والقدرة، والإصلاح ضرورة.

صوت المدى

أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، بعد انتهاء جلسة الحكومة التاسعة المخصصة لمناقشة الموازنة، أنه "سيتم تخفيض المنح المدرسية بنسبة 15 % ما عدا تعاونية موظفي الدولة".