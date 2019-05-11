"الشرق الأوسط" استعرضت الولايات المتحدة أمس، مزيداً من قوتهافي مواجهة إيران زسط معلومات استخباراتية تشير إلى هجمات إيرانية محتملة ضد المصالح والقوات الأميركية. وهبطت قاذفات "بي 52" في قاعدة أميركية في قطر. وقال الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، إنّ معلومات استخباراتية أميلركية تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران، لن تمنعه من إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" عبر مضيق هرمز إذا قضت الحاجة.

"الشرق الأوسط" رفض الحرس الثوري الإيراني، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض.

"الشرق الأوسط" تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد إجراء بيونغ يانغ تجربتين صاروخيتين، أرفقتهما بالإعلان عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمر الجيش بتعزيز قدراته الضاربة واتخاذ وضعية "تأهب قتالي كامل" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنّها احتجزت سفينة شحن كورية شمالية لأنّها تنقل الفحم بصورة غير قانونية.

"الشرق الأوسط" أعلن قصر الإليزيه، أمس أن قوات فرنسية تمكّنت من تحرير 4 رهائن اثنان من فرنسا، وأميركية وكوري جنوبي، في مداهمة شمال بوركينا فاسو ليلة أول من أمس، وإنّ ظابطي صف من قوات البحرية الفرنسية لقيا حتفهما أثناء العملية.

"الشرق الأوسط" أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، أنّها نفّذت غارة جوية شمال الصومال، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً يشتبه بإنتمائهم إلى "داعش".

"الشرق الأوسط" أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف جولة محادثات مطولة مع نظيره الياباني تارو كونو. وانتقد لافروف نشر الأميركيين صواريخ في اليابان، وقال إنّ بلاده ترى في الخطوة تهديداً مباشراً لأمنها.

"الشرق الأوسط" فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في حادث إطلاق نار خارج مسجد في شرق لندن خلال صلاة التراويح، ليل الخميس-الجمعة.

"الشرق الأوسط" تُبحر حاملات الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" قبالة ساحل ولاية غوا الهندية، وسط هدير طائرات الرافال، وتجري فرنسا والهند هذا الشهر مناورات "فارونا" العسكرية قبالة البلد العملاق في جنوب آسيا.

"الشرق الأوسط" ارتفعت شعبية التحالف المسيحي الألماني الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل في أحدث استطلاع للرأي.