ظهرت أمس، بوادر توتر بين أنقرة ودمشق في إدلب لدى مطالبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوات النظام السوري بالإنسحاب إلى الخطوط التي كانت فيها قبل الهجوم الأخير على شمال حماة وغرب إدلب.

عقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة مغلقة حول الوضع في سوريا مصرح سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بكستين للصحافيين قبل الجلسة: سنحصل على تقرير حول الوضع الإنساني في سوريا، وسنطلب ضمانات حول اتفاق وقف التصعيد "من روسيا وإيران وتركيا". وحضّ المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرنسوا دولاتر على وجوب تفادي حلب جديدة بأي ثمن في إدلب. واعتبر نظيره الألماني كريستوف هوسفن أن الوضع مأساوي.

"النهار" قال مصدر مطلع أن سوريا تلقّت الأسبوع الماضي إمدادات نفطية من الخارج هي الأولى في ستة أشهر مع وصول شحنتين إحداهما من إيران، وهو ما يخفف حدة أزمة الوقود في البلد الذي مزقته الحرب.

"الشرق الأوسط" قالت مصادر دمشق أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي سيزور دمشق لإجراء محادثات حول التعاون العسكري.

"النهار" تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يطالبون بإزاحة النخبة الحاكمة في الجزائر العاصمة أمس، للأسبوع الثاني عشر متحدّين محاولات الجيش لتخفيف حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسية.

"الجمهورية" دعا مجلس الأمن الدولي أمس، كافة أطراف النزاع الليبي إلى العودة سريعاً إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة والتعهد بإحترام وقف لأطلاق النار.

"النهار" قتل فلسطيني أمس بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال تظاهرات تحولت إلى مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

"الشرق الأوسط" شرعت الحكومة العراقية بتسليح العشرات من القرى النائية في محافظة نينوى، لكي تتولى بنفسها صد هجمات تنظيم داعش.