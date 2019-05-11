الأخبار/ أمل خليل

قالت إنّه منذ اشتباكات مخيم المية ومية في شهر تشرين الأول الماضي، بدأ المخيم منذ مساء أمس بالتحول إلى حي مدني من دون مظاهر مسلحة. بعد انتشار الجيش عند مدخله وخروج الأمين العام لحركة "أنصار الله" جمال سليمان إلى سوريا، ووفق مصادر فلسطينية أمنية، بدأ كل من أنصار الله وفتح وحماس، بإزالة الدشم والحواجز العسكرية والمظاهر المسلحة من المقار، وجمع السلاح من عناصرها وتوضيبها في المستودعات التابعة لكل منها، والطلب من تلك العناصر نزع البزات المرقطة وتسليم أسلحتهم. وينص الاتفاق على تحويل المقار إلى نواد مدنية، ثقافية أو رياضية أو سياسية.

الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر أنّه من غير المسبوق في تاريخ الدول والحكومات أن تعمد سلطة، تريد مواجهة ضائقة اقتصادية ونقدية إلى معالجتها باقتطاع رواتب عسكرييها ومدنييها. ولأن الحكومة في صدد خيار كهذا، لم تجهر حتى الآن بالتفكير في التراجع عنه، ولكن سيكون الاستقرار في خطر فعلي. هذه المرة، العسكريون المتقاعدون لا يفقدون الثقة فحسب، بل يتصرّفون كأنهم في الخدمة، يريدون الانقلاب عليها.سواء كانوا محقين في ما ينادون به، وهو رفض التخلي عن أي اقتطاع لرواتبهم وتعويضاتهم، أو باتت الحكومة محقة في ما تتوخاه، فإن الظاهرة المستجدة مثيرة للجدل مقدار ما تنطوي على أسباب شتّى للقلق.

البناء/ وفيق إبراهيم

تحدث عن مشروع "دولة كردية" يلوح في الأفق القريب في شرق الفرات السوري، يعمل عليه الطرفان الأميركي ومنظمة قسد الكردية بتأسيس دولة قد تبلغ خمسين ألف كيلومتر مربع يشكل معظمها مساحات تقطنها عشائر عربية سورية منذ ألف عام تقريباً، أي قبل وصول الكرد من تركيا إلى سورية بثمانية قرون ونيّف. وقال إنّ هذا المشروع هو بمثابة مشروع إقامة اسرائيل جديدة شرقي الفرات.

الديار/ بولا مراد

قالت إنّ الباحثين في شؤون المنطقة لا يستبعدون إمكانية أن تستخدم القوات الأميركية بعض عملائها، لشنّ هجوم مفتعل ومخطط له أميركياً على أحد قواعدها سواء في العراق أو سوريا أو يستهدف أحدى قطعاتها العسكرية البحرية، لخلق الأرضية لعمل عسكري ومواجهة على مستوى المنطقة. ويتقاطع هذا الاحتمال مع كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن أن بلاده ستحمّل إيران المسؤولية المباشرة عن حصول هجمات على المصالح الأميركية عبر طرف ثالث مثل حزب الله، وبرأي مصادر ديبلوماسية غربية فإن أي مواجهة محتملة لن تكون الساحة اللبنانية بمنأى عنها، خصوصاً إذا ما تعمّد الجانب الأميركي اتهام "حزب الله" بالضلوع في هكذا عمل مزعوم، وبالتالي، وثمة رغبة بتوريطه في عملية عسكرية تتزامن مع العقوبات المالية والاقتصادية المشددة ضدّ الحزب اللبناني والكيانات التابعة له، ورجال الأعمال الشيعة المقرّبين منه.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تناول لقاء الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري قبل أيام لمعالجة الأوضاع المتأزمة، وقال: أنّ الرئيسين بري والحريري فوّضا رئيس الجمهورية باتخاذ الخطوات المناسبة عبر التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والنقابات وكل الهيئات القطاعية بغية الوصول إلى نقاط من شأنها أن تفتح الباب للوصول إلى نتائج إيجابية وهذا ما حصل، على أن يتابَع النقاش مع كل هيئة على حدة، إن على صعيد الضباط المتقاعدين أو مع وزارة الدفاع، حيث هناك خطة شاملة أعدّها وزير الدفاع الياس بو صعب، تتسم بالشفافية ومقرونة بشكل عملي وعلمي لتسهيل كل الآليات والحفاظ على مكتسبات هذه المؤسسة العسكرية الوطنية، وكذلك الأمر هناك تواصل أيضًا مع روابط المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية والاتحاد العمالي العام بكل هيئاته وقطاعاته.

الشرق / يحيى جابر

رأى أنّ ما تشهده الساحات الدولية – الاقليمية من تطورات، يشكل حافزاً لقراءة الأوضاع الداخلية اللبنانية بشكل هادئ، كما والإحاطة الدقيقة، بالعوامل التي واكبت وتواكب ما حصل وسيحصل.. إذ لم يعد سراً أنّ لبنان في عين الاهتمامات والمتابعات الخارجية البالغة التعقيد والخطورة، في العديد من جوانبها، خصوصاً ما يحصل بين إيران وغالبية دول العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة.. وقال: قد يكون من السابق لأوانه الحكم على ما يمكن أن تؤول إليه هذه التطورات، لذلك فإن هناك شبه إجماع وطني شعبي على وجوب إنجاز ما يجب إنجازه، واستيعاب عميق لجذور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بل والسياسية، وإدراك طبيعة المشاريع والمصالح الدولية – الإقليمية التي ترسم وتخطط وتنفذ.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن ورقة لبنان الموحدة في شأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، ستشكل دافعاً لزيارة نائب وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد ساتر فيلد إلى لبنان، كونه المكلف متابعة ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، من أجل إطلاق الآلية العملية الأولى من نوعها التي يمكن أن تقود إلى التفاهم النهائي على الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، ورسم التفاهمات المقبلة بين الجانبين لتقاسم الثروة النفطية.

الجمهورية/ كلير شكر

نقلت عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قوله إنّ العمل على وضع موازنة تقشفيه تهدف إلى تخفيف العجز في المالية العامة، إزال الستارة عن كنوز من الهدر كانت طوال عقود محصنة بقباب حديدية من السرية، مضيفاً أن معركة إقفال "المغارات" قاسية جداً وتتطلب توحيد الجهود والكلمة لوضع موازنة متوازنة قادرة على وقف التدهور المالي.