روسيا اليوم

واشنطن تزيد الرسوم على البضائع الصينية إلى 25%

أفادت وكالة Kyodo اليابانية، بأن قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم على السلع الصينية، من 10٪ إلى 25٪ بقيمة 200 مليار دولار، دخل حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة، أنه من المتوقع، أن ترد الصين بخطوة جوابية على هذا الإجراء الأمريكي. وتزامنت هذه الزيادة، مع وصول نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خيه، إلى واشنطن، وبدء مفاوضاته مع كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين روبرت لايتيزير، وكذلك مع وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين. وستستمر المباحثات الأمريكية – الصينية اليوم أيضًا. وفي مجال رده على الإجراء الأمريكي، قال الوفد الصيني الموجود في واشنطن، إن الصين "تأسف أسفاً شديداً" إزاء قيام الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"عن الوفد، أن الصين "ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللأزمة" في مواجهة زيادة التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

روسيا اليوم

لافروف: الخلافات حول معاهدة السلام مع اليابان لا تزال كبيرة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الخلافات في مواقف موسكو وطوكيو بشأن معاهدة السلام لا تزال كبيرة. وقال لافروف في لقاء مع نظيره الياباني تارو كونو في موسكو: "أثناء الجولتين السابقتين في كانون الثاني وشباط الماضيين، وكذلك أثناء مشاورات بين نائبينا تم استعراض المواقف المبدئية للطرفين والبحث المفصل للنواحي القانونية والتاريخية. وآمل بأن هذه المحادثات والمشاورات سمحت للطرفين بشكل أفضل بفهم جوهر الخلافات في مواقفنا. ولا تزال هذه الخلافات كبيرة حتى الآن". وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع كانو في أعقاب المحادثات، أكد لافروف موقف موسكو الداعي إلى مواصلة العمل لإعداد معاهدة السلام على أساس إعلان عام 1956 بين الاتحاد السوفييتي واليابان، الذي ينطلق من ضرورة الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن حل مشكلة إبرام معاهدة سلام مع اليابان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل على المدى الطويل ورفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد.