الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل من عين التينة: التعاون بيننا إيجابي جداً وعلينا الاستعداد لما هو آتٍ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الخارجية جبران باسيل وعرض معه للأوضاع والموزانة والعديد من المواضيع المطروحة.

وقال باسيل بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس بري في إطار تمتين العلاقة القائمة بيننا، والتي تترجم بتعاون إيجابي جداً في مجلس الوزراء رأيناه في خطة الكهرباء ونراه اليوم في موضوع الموازنة. وسعدت كثيراً بشرحي لكثير من الأفكار التي لدي حول موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي، لأننا مصرون على تلازم المسارين وحل الإشكاليتين المالية والاقتصادية. ووجدت تطابقاً كثيراً جداً بيننا بأن هذا الوقت هو الوقت لكي تحزم الدولة أمرها، وتضع موازنة غير عادية ببنودها القانونية وبإصلاحاتها وبالتقشف وبإصلاح الوضع في القطاع العام وبمعالجة خدمة الدين، في كل المواضيع وأعتقد أن هذا يساعدنا في تشكيل قوة ضغط كبيرة في مجلس الوزراء ولإقناع الرأي العام بأنه إما أن ننجز موازنة استثنائية أو أننا نفشل ويفشل البلد معنا.

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية تؤكد على أهمية تطوير العلاقات مع العراق

أكد الممثل الخاص للرئاسة التركية بشأن العراق، ويسل أر أوغلو، على أهمية التعاون بغية تطوير العلاقات مع بغداد. وذكر مراسل الأناضول، أن البرلمان التركي، اجتمع برئاسة أر أوغلو، وناقش مقترحات المشاريع والحلول المتعلقة بإزالة مشكلة المياه في العراق.

وشارك في الاجتماع القنصل التركي في الموصل محمد كوتشوك سكالي، ورئيس معهد المياه، أحمد ساعتجي، وممثلون عن وزارات الخارجية، والطاقة والموارد الطبيعية، والزراعة والغابات، وغيرها من الدوائر والمؤسسات التركية. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال أر أوغلو: "حقاً إننا نقوم بعمل مهم جداً، لأن العراق جارنا، وننفذ أعمالا مهمة متعلقة بالمياه والطاقة". وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيجري زيارة لتركيا في 15 أيار الجاري، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكالة أنباء رويترز

أمريكا تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة في الشرق الأوسط

قالت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية، إن إيران قد تستهدف سفناً تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاذفات من طراز بي-52 وصلت إلى قاعدة أمريكية في قطر. وكان الجيش الأمريكي قال إنها ستكون جزءاً من قوات إضافية بالشرق الأوسط. ولدى الإعلان عن الخطوة قال الجيش الأمريكي، إنها تهدف للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد للقوات الأمريكية هناك من إيران.

ووصفت الجمهورية الإسلامية المزاعم الأمريكية بوجود خطر بأنها "معلومات مخابراتية كاذبة".

وكالة فرنس برس

ترامب يعلن أن "لا حاجة للإسراع" في المفاوضات مع بكين بعد زيادة واشنطن الرسوم على السلع الصينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لا حاجة للإسراع" في مفاوضات التجارة مع الصين، مؤكداً أن بلاده تواصل التفاوض مع بكين من موقع قوة. وجاء ذلك بعد ساعات من زيادة واشنطن رسومها الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة، ما دفع بكين لإبداء "أسفها الشديد" والتوعّد باتّخاذ "التدابير المضادة اللازمة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تعرقل بياناً لمجلس الأمن حول تشويه الوضع في إدلب

صرح نائب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، للصحفيين، بأن روسيا عارضت وعرقلت بيان مجلس الأمن الدولي حول تزييف الأوضاع في مدينة إدلب السورية. وقال سافرونكوف "لم نمرر وعرقلنا بيان مجلس الأمن للصحافة، الذي أعدته كلاً من بلجيكا وألمانيا والكويت، وكان معني يتزييف الأوضاع في مدينة إدلب (السورية)". بعد سيطرتها على كامل إدلب... النصرة تبدأ بإشعال الجبهات مع الجيش السوري، وأضاف أنه في سوريا "يوجد محادثات مع الزملاء الأمريكيين حول القنوات المهنية، والقنوات العسكرية، والقنوات السياسية". وأردف "هناك أشخاص يناقشون الوضع بناءاً على الحقائق وبأيديهم الخرائط، ويفهمون الوضع في المسرح السوري".