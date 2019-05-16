TL

يعود مجلس الوزارء الى الإنعقاد يوم الجمعة لإستكمال البحث في بعض بنود مشروع قانون الموازنة العامة، وقراءة البنود المنجزة على أن يتم إقارر المشروع آخر الأسبوع، في وقت دعا رئيس البرلمان الى جلسة مشتركة للجان النيابية تعقد الأربعاء المقبل.

المنار

هي نكبة أمة، مازالت تدفع ثمنها فلسطين وأهلها، ولكي لا تطول، أو تنتهي بكارثة تضيع البشر والحجر وتحرف تاريخ قرون بما يسمى صفقة القرن، أبقى الفلسطينيون يداً على الزناد وأخرى خافقة للسماء ترسم مسيرات العودة التي يراها البعض بعيدة ويراها كثيرون قريبة.

nbn

بعيدا عن كل تفاصيل المنطقة الساخنة يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة يحملون مفاتيح العودة ويتمسكون بحقهم في أرضهم لا تمنعهم نيران العدوان ولا صفقات قرن.

mtv

الرحلة الأخيرة للبطريرك صفير من مستشفى أوتيل ديو إلى بكركي، حيث يوارى في الثرى، شهدت مشاركة حاشدة على طول الاوتوستراد الساحلي، فيما كان في استقبال الجثمان، البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشاره بطرس الراعي والالاف من المواطنين.

NTV

قدمت السياسة انحناءة لموكب التشييع ..فمر مار نصرالله بطرس صفير مسجى من بين الأحداث وأرقام الموازنة، وزيارة ساترفيلد الراسية على شواطىء نفط وغاز، وعلى شمعته المئة أطفأ صفير قرنا من زمن، سيوارى غداً بما يختزنه من مراحل ومواقف أرست بنيان الكنيسة السياسية، ومجد التشييع أعطي للكاردينال صفير.

المستقبل

بنعش مصنوع من أرز لبنان وزيتونه، سجي بطريرك الاستقلال الثاني مار نصر الله بطرس صفير في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي بانتظار مراسم الدفن غداً.

اما الوفود والشخصيات فاستمرت بالتقاطر إلى بكركي لتقديم التعزية ولتأكيد الوفاء لمبادئ البطريرك الراحل بطريرك الثبات، الذي أرسى دعائم المطالبة بالسيادة والحرية والاستقلال بعيداً عن الارتهان للخارج.

OTV

وفي وقت يرتقب زحف بشري لوداع رأس الكنيسة المارونية الراحل غداً، على أن يتقدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيساً المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، يحضر إلى لبنان وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان إيف لودريان لتمثيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجنازة ... في وقت لا يزال الجانب الفرنسي، ومعه سائر المعنيين بتطبيق مقرارت مؤتمر سيدر، في حال ترقب لما ستتوصل إليه الحكومة في ملف الموازنة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

LBC

رحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير حزينا ،لم يكن ينقص صليب الحرب الذي حمله سنين طويلة ،حاول خلالها حماية رعيته، كل رعيته، وابناء وطنه، كل وطنه، سوى ثقل لحظات مشواره الأخير بيننا، ونحن متشرذمون ضائعون، نكاد نفقد بلداً لا نستحقه.

الميادين

أعلن السفير العراقي في موسكو حيدر منصور العذاري أن "بغداد قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية".

الجزيرة

أكّدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن "لا مؤشرات على تعرض سفارة وقنصلية ألمانيا في العراق لتهديدات متنامية"، مشيرة إلى "أننا لا نعتزم تقليل عدد موظفي السفارة والقنصلية في العراق".

العربية

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية، أنّ "خدمات الطوارئ الإسبانية بصدد نقل طاقم سفينة شحن "غارند يوروبا" التي تحمل العلم الإيطالي، بعد أن اشتعلت فيها النيارن."