لبنان الحر

رأى المطران بولس منجد الهاشم السفير الفاتيكاني السابق للكويت والخليج، أن "الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، تكمن عظمته في أنه كان عميقاً بتفكيره لناحية إدراكه لدور الكنيسة المارونية في إطار العيش المشترك، وهي التي لعبت ادوارا تاريخية في كل الشرق منذ تأسيسها".

صوت لبنان

أعدت مجموعة من طلاب" الاقتصاد الاجتماعي التضامني" من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف النسخة النهائية من إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء "علامة تميّز" للمؤسسات التي تلتزم بالمبادئ الخاصة بهذا القطاع غير الربحي والذي يضم الجمعيات والتعاونيات وصناديق التعاضد والمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

radio orient

أكّد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب "حرص فرنسا الشديد على احترام القوانين الدولية في مجال تصدير السلاح إلى دول مشاركة في الحرب في اليمن، مثل السعودية والإمارات".

اذاعة النور

لفت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بتصريح في ذكرى النكبة الى أن "نكبة فلسطين جعلت من بلادنا ساحة للقتل والظلم والاضطهاد فأنتجت أكبر جريمة في التاريخ حين غرس الاستعمار الكيان الصهيوني على أرض فلسطين فكان هذا الكيان بؤرة فساد وإفساد ارحت تبث فتنها في منطقتنا وتعيث الدمار والخارب على مساحة عالمنا العربي والإسلامي.

صوت المدى

ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان "لبنان المتمسك بسيادته براً وبحراً وجواً، ويرى ان ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، داعياً الولايات المتحدة الاميركية الى "المساهمة في تحقيق هذا الهدف لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة".