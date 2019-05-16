"الشرق الأوسط" أكدت تركيا أن الإتفاق مع روسيا من أجل الحصول على منظومة "أس- 400" الروسية للدفاع الجوي يسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغيير.

"الشرق الأوسط" أكدت السلطات السريلانكية أمس، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة بعدما تم استهداف مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في أعمال عنف ارتكبت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.

"الشرق الأوسط" احتجت قبرص رسمياً أمس، على تصريحات غير مقبولة لمسؤول بارز في وزارة الخارجية البريطانية شكك فيها في حق قبرص في التنقيب عن مخزونات الطاقة في مياه المتوسط فيما لا تزال الجزيرة مقسمة.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لمجموعة العمل بشأن شمال غرب سوريا في أقرب وقت.

"الشرق الأوسط" حذرت وزارة الخارجية الهولندية، مواطنيها من السفر الى تركيا، بسبب "انتهاكات حقوقية".

"الجمهورية" أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن ثقته بأن ايران سترغب قريباً في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة على رغم التوتر المتصاعد بين البلدين.

"الجمهورية" أعرب الكرملين أمس، عن ارتياح واسع لنتائج المحادثات التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورأى الرئيس الروسي أن الوضع في العلاقات الروسية – الأميركية "بدأ بالتغيير" خصوصاً في إطار القناعة المشتركة بضرورة الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.