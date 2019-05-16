"الجمهورية" اعتبرت الحكومة السعودية أنّ الهجمات الأخيرة الإرهابية ضدّ سفن قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية لا تستهدف فقط المملكة وإنّما " أمان إمدادات الطاقة للعلم والاقتصاد العالمي".

"الجمهورية" توعّدت الإمارات الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العسكري في اليمن، أنّ التحالف "سيرد على الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون بطائرات بدون طيّار ضد محطتي ضخ نفطيتين غرب الرياض.

"الجمهورية" أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الإغلاق الجزئي لسفارتها في بغداد أمس، لافتة إلى أنّ مجموعات إرهابية ومتمردة عديدة تنشط في العراق، معادية للولايات المتحدة قد تهدّد الرعايا الأميركيين والشركات الغربية في العراق.

"الجمهورية" أعلنت ألمانيا وهولندا أمس، وقف عمليات تدريب الجنود العراقيين وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

"الجمهورية" أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أمس، أنّ بلاده ستهزم التحالف الأميركي-الإسرائيلي، ولدى إيران أعلى مستويات الاستعداد العسكري الدفاعي لمواجهة أي نوع من التهديد.

"الجمهورية" أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إنّ إيران على شفا مواجهة شاملة مع العدو، واصفاً المرحلة الحالية بالمصيرية بالنسبة للبلاد.

"الجمهورية" أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كريس غيكا أنّ مستوى التهديد الذي تشكله الميليشيات الموالية لإيران بالنسبة إلى القوات الغربية لم يتصاعد ما يتنافى مع ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

"الجمهورية" أحيا الفلسطينيون الذكرى الحادية والسبعين للنكبة عبر تجمعات احتجاجية ومسيرات قرب السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، في حين انطلقت مسيرات في مدن الضفة الغربية.

"اللواء" تجددت المعارك في اليمن، أمس، بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية، وتُعد المعارك إنتهاكاً لوقف إطلاق النار، بعد أيام على بدء الحوثيين سحب عناصرهم من ميناء الحديدة وميناءين آخرين مطلّين على البحر الأحمر.

"النهار" أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الثلاثاء- الأربعاء الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن يستكمل الاتفاق خلال 24 ساعة.

"الجمهورية" أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن التضامن الكامل مع الإمارات والسعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين، وأكد الشيخ زايد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المكثّف وتبادل وجهات النظر بين البلدين.

"الشرق الأوسط" أعلنت قوات الجيش السوري عن إحرازها تقدماً في ريف حماة الشمالي الغربي وسط البلاد.

"الشرق الأوسط" قال قائد عسكري في "الجيش السوري الحر"، إنّ القوات الحكومية تعرضت لكمين على جبهة الحمرا بريف حماه أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم. وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية مقتل أكثر من 15 عنصراّ من القوات الروسية في الكمين.

"الشرق الأوسط" نُقل عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله نحن منفتحون على التعاون مع تركيا، وإذا كان ملائماً لمصالح سوريا، ولا يتعدى سيادتها يمكننا لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.