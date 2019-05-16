النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن الوضع داخل مخيم المية ومية شرق صيدا، ونقل عن مدير التوجيه في الجيش اللبناني العميد علي قانصو قوله، إنّ الاتفاق الأمني اللبناني الفلسطيني لضبط الأمن في المخيم المذكور، يرمي إلى أهداف أساسية وفي مقدمها الحيلولة دون أن يتحول هذا المخيم الصغير المساحة وغير الكثيف سكانياً، إلى حالة تشبه حالة مخيم عين الحلوة لجهة اكتسابه صفة القنبلة الموقوته المرشحة للانفجار.

ولفت إلى أن العميد قانصو في ما أشيع عن أن الأمن داخل المخيم صار في عهدة الجيش، لأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار واتفاق، مشيراً إلى أنّ هناك تعهداً من الجانب الفلسطيني بالعمل على تأمين مناخات الاستقرار والهدوء على نحو يكفل إزاحة المخيم من صورة القنبلة المرشحة للانفجار والتشظي.

النهار/ أحمد عياش

نقل عن مصادر ديبلوماسية، قوله إنّ السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، التي غالدرت بيروت إلى واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لتواكب محادثات قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاصمة الأميركية، حملت معها رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون تتضمن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على قبول وساطة الخارجية الأميركية، لتسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل. ولفت إلى أن حزب الله وضع ملف مزارع شبعا جانباً كي يتقدم ملف الحدود البحرية إلى الأمام.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

قال إنه حتى اللحظة، لا قدرة لأحد على حسم الوجهة الأميركية في التعامل مع إيران، الاستنفار السياسي والعسكري والدبلوماسي والإعلامي، لا يعكس بالضرورة وجهة الحرب، لكنه يجعل المسرح مؤهلاً لخوض مواجهة كبيرة، قد لا تكون ساحاتها محصورة، أو نهاياتها محسومة. في هذه الحالة، نحن أمام نموذج شبيه بنموذج المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. إذ لدى العدو كل الأسباب لشنّ حرب ضخمة، ومناخ سياسي إقليمي مناسب من حيث العداء والتجييش ضد الحزب في عدد غير قليل من العواصم العربية، واستمرار المناخ المعادي له في لبنان. لكن في إسرائيل جهات مهنية معنية بالقرار ترى أن عناصر النجاح تتطلب الوقوف على جردة الإمكانات وطبيعة الأداء والقدرة على حسم المعركة. وهنا المعضلة، عدا عن كون الكلفة صارت تتجاوز كل التقديرات السابقة.

البناء/ عمر غندور

أشار إلى أمل البدء بالاستكشافات النفطية في مياهنا الإقليمية لمعالجة الظروف الاقتصادية الصعبة، مع ما ينتظرها من نزاعات مع الأطماع الصهيونية وبالاختلاف اللبناني السوري على ترسيم الحدود الشمالية. لكنّه قال: يُخشى أن تتعرّض الأحلام اللبنانية النفطية والغازية إلى ظهور الفساد قبل ظهور النفط والغاز، في ضوء خطأ لبناني فادح وخطير وقع فيه الوفد اللبناني حين وقّع مع قبرص على ترسيم خط بحري بين البلدين، سارعت "إسرائيل" إلى استغلال هذه الثغرة وأعلنت ترسيم حدودها مع قبرص ما يعني سلخ مثلث بحري تبلغ مساحته 854 كيلو متراً!

الديار / ابراهيم ناصر الدين

ذُكر أنّ لبنان في الساعات القليلة الماضية تطمينات أوروبية مشبوهة بالحذر حيال تراجع منسوب احتمال اندلاع صدام عسكري في المنطقة على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما لاحظ بعض المسؤولين اللبنانيين مناخاً أميركيا تهادنياً عقب المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد فيما يرتبط بترسيم الحدود البحرية والبرية اللبنانية، ونقل عن أوساط دبلوماسية في بيروت أنّ هذا التطور له أسبابه المرتبطة بالقلق" الأميركي، وذلك ربطاً بما تعتقده واشنطن بوجود استراتيجية إيرانية هجومية تحتاج في هذه المرحلة إلى سياسة "استعابية" كي لا تنزلق الأمور باتجاه مواجهة لا يرغب بها البيت الأبيض.

الشرق / عوني الكعكي

أشار إلى إنّ الرؤساء الثلاثة متفقون على مسألة ترسيم الحدود، وهذا ما سمعه الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد منهم ومن وزير الخارجية. وقال: المهم، أولاً، أن نبقى على هذا الاتفاق، وثانياً لا يجوز، تحت أي سبب من الأسباب، أن نضيّع هذه الفرصة، خصوصاً أنّ إسرائيل باشرت استخراج النفط والغاز من البلوك المختلف عليه، والأخطر إذا استمر الخلاف بيننا أن تستنفد إسرائيل هذه الثروة في منطقة الخلاف.