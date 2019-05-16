روسيا اليوم

"صفقة القرن".. 3 أعوام من التسريبات المتناقضة لجس نبض العرب!

"تستمر وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية في نشر بنود مختلفة لما تسميه بـ"صفقة القرن"، الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

تتردد وتتسرب بنود "صفقة القرن"، منذ عام 2016 بأشكال مختلفة، فهناك من يقول إن الصفقة لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وتارة تقول إن الصفقة تسمح، وهناك من يقول إن مصر ستعطي الفلسطينيين أراضي في سيناء.

على مدار 3 سنوات، أصبح العالم العربي في حيرة من هذه الصفقة، التي لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، ولكن البنود والنسخ المتعددة لشروط الصفقة تجعل الرفض يأتي قبل إعلانها رسميًا.

صفقة القرن عام 2017

بدأ الحديث عن صفقة القرن في عام 2017 بعد قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة أشهر وتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وقالت الصحف الأمريكية إن إدارة ترامب لديها خطة "يوشع بن آريه" التي وضعها عام 2003 بتمديد حدود غزة حتى العريش، ومشروع غيورا آيلاند 2004 الذي دعا مصر للتنازل عن (600) كم2 من سيناء.

صفقة القرن عام 2018

شهد عام 2018 عدداً من الخطوات الخطيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا للإعلان عن خطته، واعتبر ترامب مدينة القدس عاصمة موحّدة لإسرائيل في كانون الأول 2017، قبل أن ينقل رسمياً وعملياً سفارة بلاده لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس في أيار 2018.

وانتظر العالم في عام 2018 طرح الصفقة التي أعلن عنها ترامب، ولكنه لم يطلقها وبدأ الحديث عن بنود مسربة للصفقة وعن توقيت إطلاقها الذي لم يعرف عنه أحد شيئاً حتى الآن.

صفقة القرن عام 2019

تفاجأ العالم العربي في 7 أيار الماضي، ببنود مسرّبة أشبه بالحقيقية لما سيحدث في صفقة القرن، وكانت هذه البنود تحتوي على أكثر التفاصيل من البنود المسربة سابقاً، واعتبرها العديد بداية الإعلان الفعلي للصفقة خاصة وأنها بعد الانتخابات الرئاسية في إسرائيل. وشهدت البنود هذه المرة بعض الاختلافات عن البنود المسرّبة في الأعوام السابقة، حيث أكدت أنه ستقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة"، ولن يتم تقسيم القدس وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة. صالح التوطين، مقابل حصولها على (200) كم2 من صحراء النقب ومزايا اقتصادية.