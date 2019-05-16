الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب بعد جلسة مجلس الوزراء: خفضنا موازنة وزارة الدفاع من دون المساس بالرواتب وحوّلنا التدبير رقم 3 إلى المجلس الأعلى للدفاع

تناول وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي "التخفيضات التي أجريت"، وقال: "لقد أعطيت أرقامي بالأمس، فالتخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تصل إليها أي وزارة، لا سيما أنها طالت جزئين، الأول يتعلق بخطة خمسية كانت موجودة ونقتطع منها مبلغاً سنوياً لتطوير الجيش، والثاني المباشر الموجود في الموازنة. وبمجموعهما، فإن الجيش خلال هذا العام، مقارنة بما كان يجب أن يتمتع به وفقاً لموازنة 2018، خفض 877 442 مليار، وذلك إذا جمعنا الخطة الخمسية والمصاريف الأخرى. أما إذا كنّا نريد تحديد ذلك من دون الخطة الخمسية، أي من دون الخطة التي كنا وضعناها لتطوير الجيش، نحن خفّضنا بالموازنة مباشرةً 105 مليار من بنود لا تتعلق بالمعاشات والرواتب. وأشار إلى أن "التخفيضات شملت المباني المتخصصة وتأجيل بناء الثكنات لسنة بالتوافق مع قيادة الجيش، إلى جانب تأجيل شراء الذخيرة وطلب المساعدات والهبات، وقال: "ما لا نستطيع تخفيضه هو الراتب الذي يحصل عليه العسكري سواء أكان في الخدمة أم متقاعداً. وعن التدبير رقم 3 لفت بو صعب، إلى أن "على عكس ما قاله وزير الإعلام، فإن هذا التدبير لم يقر"، مشيراً إلى أنه اتفق مع الرئيس الحريري على أن يحصل لقاء يجمعه بوزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها "للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الأمن، وبناءً على موافقة رئيس الجمهورية يطرح هذا البند على المجلس الأعلى للدفاع الذي يصدر توصية إلى مجلس الوزراء، حتى يصدر مرسوم بالتدابير المتخذة وفق قانون وزارة الدفاع".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: لا تأجيل ولا وقف لصفقة "إس400"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أجندة أنقرة تخلو من أي تأجيل أو وقف استلام لمنظومة صواريخ "إس-400" الروسية. وتساءل تشاووش أوغلو لدى لقائه عدداً من الصحفيين في العاصمة أنقرة: "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟" وأشار أن تركيا دعت الولايات المتحدة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، رداً على ادعاءات واشنطن حول أن منظومة "إس-400" تشكل تهديداً لأنظمة الناتو ومقاتلات "إف-35". وصرّح أن مسؤولين أتراك يواصلون مشاوراتهم مع نظرائهم الأمريكيين بشأن مجموعة العمل المشتركة والهدف من تشكيلها.

وكالة أنباء رويترز

الفلسطينيون يحيون الذكرى 71 "للنكبة" في مسيرات بالضفة الغربية وغزة

أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي رحل فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين عن مدنهم وقراهم أو أجبروا على الرحيل منها عام 1948. وتوجهت مسيرة شارك فيها المئات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ومجسمات لمفاتيح منازل من ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله، إلى وسط المدينة بمشاركة أعضاء من القيادة الفلسطينية. وجدد رئيس الوزراء محمد اشتية، وهو أيضاً عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، الموقف الفلسطيني الرافض لخطة السلام الأمريكية المنتظرة. وقال في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في المسيرة في رام الله ”أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأمريكية أو أي جهة كانت ينتقص من حقوق شعبنا المبنية على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، سيكون حلاً مرفوضاً من قبل الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية ومن الفصائل الفلسطينية ومن كل أبناء شعبنا".

وكالة فرنس برس

بومبيو: اتفاق أميركي-روسي على سبل للمضي قدماً نحو حلّ سياسي في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي، أنّ الولايات المتّحدة وروسيا اتّفقتا على سبل للمضي قُدماً نحو حلّ سياسي في سوريا. وقال بومبيو للصحافيين في مطار سوتشي قبيل مغادرته المنتجع الروسي، إنّه أجرى مع بوتين "محادثات بنّاءة للغاية حول السبل الواجب سلوكها في سوريا، والأمور التي يمكننا القيام بها معاً حيث لدينا مجموعة من المصالح المشتركة حول كيفية دفع الحلّ السياسي قُدماً". وأضاف "هناك العملية السياسية المرتبطة بقرار مجلس الأمن الرقم 2254 والتي تمّ تعليقها، وأعتقد أنّنا نستطيع الآن أن نبدأ العمل معاً على طريقة تكسر هذا الجمود".

وكالة أنباء شينخوا

الصين لن تستسلم أبداً أمام الضغوط الخارجية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إن الصين لن تستسلم أبداً للضغوط الخارجية ولديها العزم والقدرة على الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة. صرح قنغ بذلك خلال مؤتمر صحفي رداً على أسئلة تتعلق بالاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وصرح المتحدث "الصين لا تريد حرباً تجارية، لكننا لسنا خائفين من خوض هذه الحرب. إذا جلب شخص ما الحرب إلى عتبة بابنا، سنقاتل حتى النهاية". ولفت إلى أن الصين ليست بأية حال من الأحوال الطرف الذي تراجع عن الوفاء بوعوده وخالفها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا لا تستطيع إنقاذ الجميع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ليست "فريق إطفاء" ولا تستطيع إنقاذ كل شيء وخاصة ما لا يعتمد عليها وحدها. وتابع بوتين، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية النمساوية: "لقد قلت للإيرانيين مرارا، أنني لا أرى فائدة ستعود عليهم بالخروج من هذا الاتفاق، وأنا الآن أتحدث بصراحة، وتحدثت عن ذلك كثيرا خلال محادثاتنا، لكننا سنرى ماذا سيحصل". لقد لعبنا دورنا، ونحن مستعدون لمواصلة لعب دور إيجابي. لكن ذلك لا يعتمد علينا وحدنا، بل على جميع شركاؤنا".