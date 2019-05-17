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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/17/2019 - 10:28
Ar
- Trump weighs six-month window for Japan and EU to agree cuts in auto imports into U.S. before tariffs
- ترامب يدرس فكرة منح فترة 6 أشهر لليابان والاتحاد الأوروبي للاتفاق على خفض صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية
- Government to urge firms in Japan to hire employees until age 70 amid labor crunch
- الحكومة ستحث الشركات في اليابان على استخدام موظفين حتى عمر السبعين سنة وسط تراجع نسبة اليد العاملة
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Date:
الجمعة, مايو 17, 2019